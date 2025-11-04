Cân nhắc mức thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh, tránh 'gánh nặng thuế'

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi ẢNH: GIA HÂN

Báo cáo thẩm tra về dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sáng 4.11, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, thu nhập thuộc diện chịu thuế là nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, cần được quy định cụ thể trong luật để bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, ổn định của chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể trong dự thảo luật các khoản thu nhập chịu thuế, bỏ quy định tại điểm đ khoản 10 điều 3 (thu nhập khác do Chính phủ quy định) để bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch của luật.

Liên quan đến thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ kinh doanh, dự thảo bổ sung quy định về mức doanh thu của cá nhân kinh doanh không phải chịu thuế thu nhập cá nhân (từ 200 triệu đồng/năm trở xuống, tương tự như quy định của luật Thuế giá trị gia tăng).

Doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng được xác định bằng doanh thu nhân với thuế suất. Trong đó, kinh doanh hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số chịu thuế suất cao nhất 5%.

Doanh thu năm trên 3 tỉ đồng được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trong đó, doanh thu từ 3 - 50 tỉ đồng, áp thuế suất 17%, doanh thu năm trên 50 tỉ đồng thuế suất 20%.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc chuyển từ cơ chế khoán sang áp dụng kê khai doanh thu theo hóa đơn sẽ dẫn đến thay đổi về mức doanh thu của các hộ và cá nhân kinh doanh dân sinh.

Về cơ bản làm tăng nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với nhiều hộ, cá nhân kinh doanh. Trong khi phần lớn các đối tượng nộp thuế khác, như cá nhân làm công ăn lương, người có thu nhập cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ,… được giảm đáng kể về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung số liệu đánh giá tác động cụ thể đối với ngân sách, nhất là về sự thay đổi trong gánh nặng thuế đối với các cá nhân kinh doanh dân sinh.

"Trong trường hợp cần thiết, nếu sự thay đổi về doanh thu theo kê khai so với các mức khoán đang thực hiện là quá lớn, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án điều chỉnh lại các mức thuế suất để bảo đảm gánh nặng về thuế đối với đại đa số các cá nhân kinh doanh không bị ảnh hưởng quá lớn", ông Phan Văn Mãi nêu và cho rằng, điều này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68 và mục tiêu cải thiện đời sống cho người dân của Đảng và Nhà nước.

Khoảng thu nhập tính thuế chưa công bằng

Liên quan đến biểu thuế lũy tiến từng phần, cơ quan thẩm tra cũng cho biết, nhiều ý kiến băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng.

Lý do, một số khoảng thu nhập tính thuế của dự thảo luật tạo ra gánh nặng về thuế thu nhập cá nhân lớn hơn cho người nộp thuế, trong khi đa phần các khoảng thu nhập tính thuế khác đều tạo ra nghĩa vụ thuế thấp hơn so với luật hiện hành. "Điều này chưa bảo đảm công bằng cho người nộp thuế giữa các nhóm thu nhập", ông Mãi nêu.

Theo biểu thuế mới, thu nhập cá nhân trên 60 - 100 triệu đồng áp thuế 30%, thu nhập trên 100 triệu đồng áp thuế 35%. Trong khi thu nhập hàng tháng 10 - 30 triệu đồng chịu tới 15% thuế thu nhập cá nhân, trên 30 - 60 triệu đồng, chịu thuế 25%.

Về quê định mức giảm trừ gia cảnh, theo cơ quan thẩm tra, kinh nghiệm các nước cho thấy mức giảm trừ gia cảnh trên thực tế không được điều chỉnh một cách quá thường xuyên, liên tục. Đây cũng không phải là những nội dung mang tính cấp bách cần giao Chính phủ quy định để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh trong dự thảo luật. Đồng thời giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong trường hợp cần thiết. Theo đó, đề nghị bổ sung các mức giảm trừ gia cảnh cụ thể và bỏ quy định giao Chính phủ quy định.



