Chính phủ đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: GIA HÂN

Sáng 4.11, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình Quốc hội dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Về mức giảm trừ gia cảnh, trước đó ngày 17.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng.

Điều chỉnh mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ được thực hiện kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, theo đó, cá nhân sẽ được khấu trừ theo mức giảm trừ gia cảnh mới ngay từ tháng 1.2026.

Nhằm đẩy mạnh chủ trương phân cấp, phân quyền và đảm bảo linh hoạt, phù hợp với thực tế điều hành của Chính phủ, dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ biến động của giá cả, thu nhập để điều chỉnh mức giảm trừ này.

Biểu thuế lũy tiến theo 5 bậc mới đề xuất ẢNH: T.N

Biểu thuế lũy tiến giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Theo dự thảo, cơ quan soạn thảo dự kiến 2 phương án biểu thuế gồm:

Phương án 1: sửa đổi biểu thuế còn 5 bậc với khoảng cách giữa các bậc lần lượt là 10, 20, 20, 30 triệu đồng, 5 bậc tương ứng với các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35% và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán cùng với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mới, phương án điều chỉnh biểu thuế này giảm thu khoảng 26.400 tỉ đồng/năm.

Phương án 2: sửa đổi biểu thuế còn 5 bậc với khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và các mức thuế suất tương tự phương án 1 là 5%, 15%, 25%, 30%, 35%, bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán cùng với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mới, phương án điều chỉnh biểu thuế này giảm thu khoảng 27.400 tỉ đồng/năm. Qua tổng hợp các ý kiến tham gia, đa số ý kiến đồng tình, Chính phủ đã trình Quốc hội theo phương án 2.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng điều chỉnh ngưỡng thu nhập để xác định thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập như thu nhập từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế, quà tặng từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Bổ sung nhiều nhóm chuyển nhượng chịu thuế thu nhập cá nhân

Bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân như thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm pháp thải khí nhà kính, chuyển nhượng tín chỉ carbon; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng; thu nhập khác do Chính phủ quy định.

Đối với các giao dịch vàng miếng, cơ quan soạn thảo cho rằng, theo quy định của pháp luật, hoạt động kinh doanh vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Vì vậy, cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng, việc mua bán vàng miếng của cá nhân mà có thu nhập được xác định là thu nhập khác (không phải thu nhập từ kinh doanh).

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về kết luận tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo và tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo luật đề xuất thu thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Cơ quan soạn thảo cho rằng, điều này để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ và giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Cho ý kiến thẩm tra về nội dung này, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cho biết, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

"Việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, xã hội và quản lý kinh tế", cơ quan thẩm tra nêu và đề nghị Chính phủ cung cấp thông tin về thời điểm dự kiến áp dụng các quy định này.

