Đề nghị cân nhắc việc áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng

Chiều 13.10, tiếp tục phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình bày tờ trình dự án luật tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Tăng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng trong tháng 10

Trình bày tờ trình dự án luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho hay, dự thảo luật dự kiến bổ sung nhóm thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, vàng miếng; biển số xe ô tô trúng đấu giá và các tài sản khác theo quy định của Chính phủ.

Dự luật giao Chính phủ quy định chi tiết về các khoản thu nhập khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Về giảm trừ gia cảnh, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết thêm, hiện Chính phủ đã soạn thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo hướng tăng thêm trên 40%, dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 10 này. Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc.

Cạnh đó, tại dự thảo luật, Chính phủ cũng điều chỉnh biểu thuế lũy tiến theo hướng giảm số bậc thuế và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Cụ thể, từ 7 bậc hiện hành (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%) giảm xuống 5 bậc thuế (5%, 15%, 25%, 30%, 35%).

Cùng đó, nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Theo đó, bậc 1 (thuế suất 5%) nâng từ 5 triệu đồng/tháng lên 10 triệu đồng/tháng; bậc 2 (thuế suất 15%) nâng từ 15 triệu đồng/tháng lên 30 triệu đồng/tháng... Bậc 5 (thuế suất 35% - mức thuế suất cao nhất) nâng từ 80 triệu đồng/tháng lên 100 triệu đồng/tháng, tăng 25%.

Ngoài ra, theo ông Cao Anh Tuấn, dự thảo luật điều chỉnh ngưỡng thu nhập để xác định thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo thẩm tra dự án luật Thuế thu nhập cá nhân tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Biểu thuế thu nhập cá nhân chưa thật sự hợp lý, công bằng

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi phản ánh, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Có ý kiến đề nghị bổ sung việc xác định/giới hạn ngưỡng trọng lượng vàng miếng bị đánh thuế thuế thu nhập cá nhân.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết, đa số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể trong dự thảo luật các khoản thu nhập chịu thuế, không giao cho Chính phủ.

Về biểu thuế lũy tiến từng phần, ông Mãi thông tin, nhiều ý kiến trong cơ quan thẩm tra băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng.

Theo ông Mãi, phần thu nhập tính thuế/năm còn quá thấp so với mức thu nhập thực tế đã thay đổi tính từ thời điểm 2009 khi bắt đầu áp dụng luật Thuế thu nhập cá nhân. Cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc khả năng xác định phần thu nhập tính thuế tăng tương ứng với tốc độ tăng mức lương cơ sở của năm 2025 so với thời điểm năm 2009 hoặc tương ứng tốc độ tăng GDP/đầu người.

Vẫn theo ông Mãi, dù biểu thuế được quy định với 5 bậc và các nấc thang cao hơn cũng như mức khởi điểm và mức cuối cùng tính thuế cao hơn, song vẫn còn một số khoản thu nhập tính thuế nếu so sánh với luật hiện hành sẽ tạo gánh nặng về thuế thu nhập cá nhân lớn hơn cho người nộp thuế, trong khi đó nhiều khoản thu nhập tính thuế khác người nộp thuế được giảm gánh nặng về thuế so với hiện hành.

Từ đó, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, việc sửa đổi biểu thuế như dự thảo luật chưa thật sự hợp lý và bảo đảm công bằng cho người nộp thuế giữa các nhóm thu nhập.

Ông Mãi cũng phản ánh, có ý kiến đề nghị giữ quy định 7 bậc với khoảng cách các bậc là 5% như quy định hiện hành và chỉ điều chỉnh đối với thu nhập tính thuế ở mỗi bậc cho phù hợp hơn với thực tế hiện nay, bảo đảm quyền và lợi ích của người nộp thuế.

Đối với giảm trừ gia cảnh, theo ông Mãi, cơ quan thẩm tra cho rằng, thực tiễn cho thấy mức giảm trừ gia cảnh không nhất thiết được điều chỉnh thường xuyên, liên tục, vì vậy không đặt ra sự cần thiết, cấp bách để giao Chính phủ quy định để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời.

Do đó, đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định như hiện hành, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.