Đề xuất trích thưởng 10% số thuế vượt thu cho cán bộ thuế

Chiều 13.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Quản lý thuế (sửa đổi). Trình bày tờ trình dự án luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cơ quan quản lý thuế được thưởng khi tổ chức thu ngân sách nhà nước vượt dự toán Quốc hội quyết định hàng năm để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn báo cáo tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra đồng tình cần có chế độ để bổ sung thu nhập cho cán bộ thuế, tương tự như cán bộ thanh tra, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, cán bộ tại các địa phương có cơ chế đặc thù.

Tuy nhiên, ông Mãi cho biết, việc đưa nội dung này vào luật hiện chưa có cơ sở chính trị cần thiết do các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội đã quy định rõ về việc bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước,…

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về đề xuất chính sách này. Trong trường hợp Bộ Chính trị phê duyệt chủ trương, cần quy định cụ thể trong luật về chế độ, chính sách này một cách phù hợp, cân đối với mức áp dụng cho cán bộ trong các lĩnh vực thanh tra, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, các địa phương có cơ chế đặc thù,...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi thẩm tra dự án luật Quản lý thuế (sửa đổi) ẢNH: GIA HÂN

Ông Mãi cũng cho biết, có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chuyển trọng tâm sang chống thất thu và thu hồi nợ. Theo đó, cho phép sử dụng một phần khoản thu hồi được từ các hoạt động chống gian lận thuế, trốn thuế đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc từ việc thu hồi các khoản nợ thuế cũ đã được khoanh để thưởng.

Dự kiến mỗi năm trích thưởng khoảng 8.000 tỉ đồng

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong 9 tháng qua, ngành thuế đã thu được 2 triệu tỉ đồng, bằng 97% chỉ tiêu. Năm nay, thu ngân sách sẽ đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao như năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mục tiêu quản lý thuế là không thất thu. Hiện nay, thu thuế rất cao nhưng hàng năm dự toán lại thấp, năm nào cũng vượt thu. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này cho thấy việc nắm nguồn thu, dự toán khai thác nguồn thu chưa tốt. "Tôi cũng đề nghị các đồng chí đánh giá kỹ vấn đề này", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trước khi bỏ cơ chế đặc thù thì cơ quan thuế và hải quan được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho trích thưởng trên số thu. Thuế là 1,8% còn hải quan là 2,1% trên số thu để thực hiện các khoản chi cho bộ máy, hiện đại hóa cơ sở vật chất, nhà cửa, máy móc thiết bị, chuyển đổi số…

Tuy nhiên, cơ chế mà Chính phủ đang trình không phải cơ chế đặc thù mà chỉ là "trích thưởng". Theo đó, chỉ trích trên số thu vượt dự toán. "Báo cáo các đồng chí không phải đương nhiên được trích mà chỉ trích khi nào vượt dự toán", ông Tuấn nói.

Về mức trích thưởng, ông Tuấn cho biết thêm, tại dự thảo nghị định dự kiến là cơ quan quản lý thuế được trích 10% trên số vượt thu so với dự toán hàng năm. Cạnh đó, sẽ quy định thưởng không quá một lần tiền lương cho công chức, người lao động. "Dự kiến mỗi năm khoảng 8.000 tỉ đồng", ông Tuấn cho biết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu rõ, hiện Hà Nội, TP.HCM đang có chế độ chi tăng thêm cho cán bộ, công chức. Trong đó, số lượng cán bộ, công chức thuế ở mỗi thành phố là khoảng 4.000 người cũng đang được hưởng chế độ chi tăng thêm này. Thành ra, công chức thuế ở địa phương được hưởng còn công chức cơ quan Trung ương lại không được hưởng, nên Bộ Tài chính cũng thấy rất phân vân.