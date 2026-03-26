TP.HCM bầu đủ đại biểu, bộ máy chính quyền mới vận hành từ ngày 1.4

Ngày 26.3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP.HCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử.

Theo báo cáo tổng kết, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,06%. TP.HCM đã bầu đủ 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố và 4.228 đại biểu HĐND cấp xã.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị; đồng thời trân trọng cảm ơn cử tri thành phố đã quan tâm, tin tưởng và tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Theo đánh giá của lãnh đạo HĐND TP.HCM, cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính với quy mô dân số lớn hơn, đòi hỏi năng lực điều hành cao hơn. Tuy vậy, nhờ sự vào cuộc nhịp nhàng, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố đã thành công tốt đẹp.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: công tác dự báo tình hình ở một vài nơi còn lúng túng, việc tuyên truyền ở một số thời điểm chưa thật sự kịp thời. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp danh sách cử tri, in thẻ cử tri và tổng hợp kết quả bầu cử trong thời gian gấp đã tạo áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, khu phố, ấp.

Từ kết quả tổng kết, ông Võ Văn Minh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau bầu cử.

Trước hết, Ủy ban Bầu cử TP.HCM phải hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tổng kết cuộc bầu cử gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia chậm nhất ngày 28.3.2026. Cùng với đó là hoàn thiện việc lưu trữ, số hóa hồ sơ, tài liệu bầu cử để phục vụ tra cứu, khai thác về sau, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Thứ hai, khẩn trương chuẩn bị, nhất là phương án nhân sự, để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương đi vào hoạt động từ ngày 1.4.

Tỷ lệ cử tri TP.HCM tham gia bầu cử đạt 99,06% ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiệm vụ thứ ba là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời rà soát tính khả thi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phân cấp, phân quyền. Cùng với đó, thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát quản lý biên chế và tập trung bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi được kiện toàn.