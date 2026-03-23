HĐND TP.HCM họp bầu nhân sự chủ chốt vào ngày 30.3

Thường trực HĐND TP.HCM đã có giấy mời dự kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kỳ họp khai mạc lúc 8 giờ ngày 30.3 tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp sẽ tiến hành báo cáo kết quả bầu cử, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố.



Nội dung trọng tâm của kỳ họp là bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TP.HCM.

Cụ thể, HĐND thành phố sẽ bầu Chủ tịch HĐND TP.HCM, các Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; thành lập các ban của HĐND thành phố; bầu trưởng các ban của HĐND thành phố; đồng thời thông qua nghị quyết phê chuẩn số lượng, danh sách các phó trưởng ban và ủy viên các ban HĐND TP.HCM khóa XI.

Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ bầu Chủ tịch UBND TP.HCM, các Phó chủ tịch UBND TP.HCM và các ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi hoàn tất công tác nhân sự, Thường trực HĐND TP.HCM và tập thể UBND TP.HCM khóa mới sẽ ra mắt tại kỳ họp.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bầu hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM và TAND các khu vực.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM cũng sẽ xem xét, ban hành nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026, trên cơ sở kế hoạch do Thường trực HĐND TP.HCM trình bày và ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Trước đó, ngày 20.3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kết quả công bố, HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 125 đại biểu trúng cử.

Đây là những người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri thành phố. Việc công bố danh sách đại biểu trúng cử đánh dấu bước hoàn tất quan trọng của quá trình bầu cử, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện rộng rãi, bao gồm lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trí thức và các tầng lớp nhân dân. Nhiều đại biểu có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn, hứa hẹn đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐND TP.HCM trong nhiệm kỳ mới.

TP.HCM đã bầu đủ 38/38 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 125/125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Ở cấp xã, đã bầu được 4.228/4.236 đại biểu HĐND.