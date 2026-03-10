Ông Phạm Văn Triêm: Đại biểu dân cử phải làm việc như quản trị doanh nghiệp

Mang tư duy quản trị vào công việc đại biểu HĐND TP.HCM

Theo ông Phạm Văn Triêm, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM là một vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ông cho rằng, danh xưng đại biểu sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu không tạo ra những chuyển động thực chất trong đời sống người dân và môi trường kinh doanh.

"Tôi nhận lời tham gia ứng cử với tâm thế của người đi làm việc, không phải đi làm hình ảnh. Niềm tin của cử tri rất cụ thể: họ muốn được lắng nghe đúng, được phản hồi rõ ràng và được theo đuổi kiến nghị đến cùng", ông nói.

Là người nhiều năm điều hành doanh nghiệp, ông Triêm cho rằng một trong những vấn đề lớn của quản trị đô thị là khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Nếu thủ tục hành chính chậm, việc phối hợp thiếu đồng bộ hoặc thông tin không minh bạch, người chịu tác động đầu tiên sẽ là người dân, sau đó là doanh nghiệp và cuối cùng là năng lực cạnh tranh của thành phố.

"Tôi muốn đem tư duy quản trị 'tôn trọng thời gian - đo bằng kết quả' vào công việc đại diện và giám sát", ông Triêm nhấn mạnh.

Theo ông Triêm, bài học lớn nhất từ quản trị doanh nghiệp là mọi cam kết phải có cơ chế thực hiện, có thước đo cụ thể và có người chịu trách nhiệm. Nếu doanh nghiệp tồn tại dựa trên uy tín, chất lượng và hiệu quả thì công việc đại biểu cũng tương tự, chỉ khác ở chỗ "khách hàng" chính là cử tri.

Thước đo cuối cùng của một đại biểu, theo ông, chính là sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công, hạ tầng và chính sách an sinh.

Ông cho biết nếu trở thành đại biểu, ông sẽ áp dụng cách làm việc quen thuộc của mình: nhận diện vấn đề, phân loại mức độ ưu tiên, xác định nút thắt, đề xuất giải pháp và theo dõi kết quả. Chuỗi hành động này sẽ được áp dụng trong hoạt động tiếp xúc cử tri cũng như giám sát việc thực thi chính sách.

Ông Phạm Văn Triêm ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: CTV

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là "mạch đập" của kinh tế đô thị

Bên cạnh câu chuyện quản trị, ông Phạm Văn Triêm đặc biệt quan tâm đến vai trò của HĐND TP.HCM trong việc thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân.

Theo ông, HĐND không chỉ là cơ quan ban hành nghị quyết mà còn giữ vai trò giám sát việc thực thi chính sách ở cấp địa phương. Với một đô thị lớn như TP.HCM, điều quan trọng không chỉ là ban hành đúng chính sách mà còn phải thực thi "đúng nhịp" với nhu cầu phát triển.

Thành phố đang đặt mục tiêu tăng tốc phát triển khu vực tư nhân, vì vậy cần xây dựng một hệ thống chính sách ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo. Đồng thời, phải tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài như thủ tục hành chính, hạ tầng đô thị, chuyển đổi số và nguồn nhân lực.

Ông Triêm cho rằng việc xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, với chi phí tuân thủ hợp lý, là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. "Tôi đặc biệt quan tâm đến cách HĐND góp phần tạo ra 'đất sống' cho doanh nghiệp vừa và nhỏ", ông nói.

Theo số liệu của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, khu vực này chiếm khoảng 98 - 98,5% tổng số doanh nghiệp của thành phố, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, duy trì sức sống của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị.

Vì vậy, theo ông Triêm, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải là ưu ái cho một nhóm yếu thế, mà chính là đầu tư cho sức bền của nền kinh tế.

"Khi doanh nghiệp vừa và nhỏ khỏe mạnh, chuỗi cung ứng, thương mại và dịch vụ của thành phố sẽ vận hành trơn tru hơn", ông nhận định.

Nếu trở thành đại biểu HĐND TP.HCM, ông Triêm cho biết sẽ ưu tiên giám sát và đề xuất các nhóm vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống người dân và năng lực cạnh tranh của đô thị.

Trong đó, trước hết là cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và có thể dự báo để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Thứ hai là tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng đô thị như giao thông, ngập nước, quy hoạch và không gian xanh, những yếu tố đang làm tăng chi phí logistics và thời gian di chuyển trong nội đô.

Bên cạnh đó, ông cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng dịch vụ công, bao gồm y tế cơ sở, giáo dục công lập và nhà ở cho công nhân, nhằm giúp lực lượng lao động ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với thành phố.

Một nội dung khác ông nhấn mạnh là cần xây dựng cơ chế đối thoại định kỳ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các hiệp hội nghề nghiệp, để các kiến nghị không bị "đứt gãy" khi chuyển qua nhiều cấp quản lý.

Theo ông Triêm, tiếp xúc cử tri không nên chỉ dừng ở việc ghi nhận ý kiến mà cần trở thành một quy trình rõ ràng, gồm lắng nghe, phân loại theo thẩm quyền, chuyển kiến nghị đúng đầu mối và theo dõi việc xử lý. "Tôi muốn mỗi kiến nghị đều có 'mã theo dõi', có mốc thời gian phản hồi và có trạng thái xử lý cụ thể, giống như cách doanh nghiệp xử lý yêu cầu của khách hàng", ông nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng đại biểu muốn làm tốt vai trò của mình phải gắn với thực địa, đi xuống khu dân cư, nhà máy, công trình hay cơ sở dịch vụ, nơi những vấn đề thực tế đang phát sinh.

"Nhiều báo cáo rất đẹp trên giấy, nhưng người dân lại đang vướng ở những khâu nhỏ nhất như một giấy phép, một thủ tục hay một điểm nghẽn hạ tầng. Đại biểu phải nhìn thấy những điểm nghẽn ở 'tầng đất', chứ không chỉ ở 'tầng giấy'", ông chia sẻ.

Ông Phạm Văn Triêm ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 27. Đơn vị bầu cử này còn có các ứng cử viên: Ông Sương Thái Hòa, Phó trưởng phòng Hành chính - Công nghệ thông tin, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vũ Hoàng Minh; ông Nguyễn Mai Chí Nghĩa, chuyên viên Phòng Công tác HĐND TP.HCM; bà Đào Thị My Thư, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội; ông Đào Xuân Trực, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Hội Đông.



