Danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 20.3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Danh sách 125 người trúng cử HĐND TP.HCM khóa nhiệm kỳ 2026 - 2031
1
Bà Nguyễn Khoa Diệu An
Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM
2
Bà Phạm Quỳnh Anh
Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM
3
Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo
Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TP.HCM
4
Ông Cao Thanh Bình
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM
5
Bà Nguyễn Thu Cúc
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một
6
Ông Trần Văn Cư
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
7
Ông Đậu Đức Cường
Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM
8
Ông Nguyễn Anh Cường
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa
9
Ông Nguyễn Công Danh
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
10
Bà Nguyễn Thị Diễm
Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc
11
Ông Nguyễn Văn Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM
12
Ông Võ Văn Dũng
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu
13
Ông Phan Khắc Duy
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm
14
Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây
15
Ông Nguyễn Văn Đạt
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thới
16
Ông Phan Tấn Đạt
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương
17
Ông Trần Xuân Điền
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông
18
Ông Nguyễn Văn Đồng
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
19
Ông Lê Minh Đức
Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM
20
Ông Ngô Minh Đức
Giảng viên đại học, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông
21
Ông Nguyễn Văn Đức
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp
22
Ông Trần Mạnh Đức
Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM
23
Ông Nguyễn Văn Được
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM
24
Ông Lê Hoàng Hà
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất
25
Ông Nguyễn Lộc Hà
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM
26
Ông Lê Hoàng Hải
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo
27
Ông Ngô Minh Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM
28
Ông Nguyễn Hoàng Hải
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
29
Ông Phạm Ngọc Hải
Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM
30
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Phó giám đốc Sở Tư pháp
31
Bà Trần Thị Minh Hạnh
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa
32
Ông Nguyễn Trọng Hào
Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
33
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát
34
Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
35
Bà Nguyễn Thị Hiền
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú
36
Bà Phạm Thị Thanh Hiền
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Nội vụ
37
Ông Dương Trọng Hiếu
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
38
Ông Lê Trương Hải Hiếu
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc
39
Bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa
Phó giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên
40
Ông Phan Minh Hoàng
Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Bệnh viện Nghề nghiệp và phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp
41
Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn
42
Bà Lê Thị Kim Hồng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú
43
Ông Huỳnh Thanh Hùng
Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
44
Ông Hứa Quốc Hưng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Củ Chi
45
Ông Luân Quốc Hưng
Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
46
Bà Phạm Thị Thanh Hương
Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM
47
Bà Nguyễn Thị Thu Hường
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng
48
Ông Nguyễn Thanh Hưởng
Thiếu tướng, Phó giám đốc Công an TP.HCM
49
Ông Phạm Trung Kiên
Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM
50
Ông Phạm Trung Kiên
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Nhơn
51
Bà Lê Thị Trúc Lâm
Phó chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận
52
Ông Trần Quang Lâm
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Xây dựng
53
Ông Trương Quốc Lâm
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ
54
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM
55
Ông Nguyễn Hữu Lợi
Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương
56
Ông Cao Thanh Lương
Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình
57
Bà Nguyễn Ngọc Mai
Thẩm phán TAND bậc 2, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM
58
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM
59
Ông Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô)
Phó chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang
60
Ông Lê Hồng Minh
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn VNG
61
Ông Võ Văn Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM
62
Ông Nguyễn Hoài Nam
Phó giám đốc Sở Y tế
63
Bà Hàng Thị Thu Nga
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Tân Thuận
64
Bà Nguyễn Thị Nga
Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
65
Ông Võ Hoàng Ngân
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc
66
Ông Nguyễn Mai Chí Nghĩa
Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
67
Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM
68
Ông Bùi Thanh Nhân
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM
69
Ông Dương Hồng Nhân
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV
70
Ông Huỳnh Thanh Nhân
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM
71
Ông Nguyễn Thành Nhân
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc
72
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên
73
Bà Phan Thị Cẩm Nhung
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt
74
Ông Nguyễn Tấn Phát
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn
75
Ông Lê Quốc Phong
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
76
Ông Tăng Hữu Phong
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy
77
Bà Huỳnh Thị Phúc
Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM
78
Ông Phan Ngọc Phúc
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè
79
Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú
80
Ông Triệu Đỗ Hồng Phước
Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM
81
Bà Nguyễn Thị Mai Phương
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Phú Thạnh
82
Ông Trần Văn Phương
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân
83
Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.
84
Bà Đỗ Thị Minh Quân
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới
85
Ông Huỳnh Văn Phương
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM
86
Ông Mai Hữu Quyết
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức
87
Ông Phạm Hồng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM
88
Ông Phan Thành Tân
Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền
89
Ông Mai Hữu Tín
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư U&I
90
Ông Nguyễn Văn Tuân
Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
91
Ông Lê Anh Tuấn
Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM
92
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ
93
Ông Phạm Minh Tuấn
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
94
Ông Trần Văn Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
95
Ông Võ Anh Tuấn
Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
96
Ông Vũ Ngọc Tuất
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh
97
Ông Hoàng Tùng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh
98
Ông Trần Thanh Tùng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng
99
Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo
100
Bà Văn Thị Bạch Tuyết
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM
101
Ông Nguyễn Quốc Thái
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu
102
Bà Lê Thị Ngọc Thanh
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn
103
Ông Bùi Chí Thành
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ
104
Ông Nguyễn Bá Thành
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bảy Hiền
105
Ông Hoàng Vũ Thảnh
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Quyền Giám đốc Sở Tài chính
106
Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng
Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM
107
Ông Lê Đình Thắng
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DICERA Holdings
108
Ông Nguyễn Toàn Thắng
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
109
Bà Lê Thị Mai Thi
Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp
110
Ông Nguyễn Văn Thọ
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM
111
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
112
Bà Trần Thị Diệu Thúy
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM
113
Bà Đào Thị My Thư
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội
114
Bà Trịnh Thị Trang
Phó trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
115
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình
116
Ông Phạm Văn Triêm
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM
117
Ông Trần Thành Trọng
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai
118
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM
119
Ông Trần Quốc Trung
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng
120
Ông Nguyễn Ngọc Văn
Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM.
121
Ông Ngô Phạm Việt
Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM
122
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Công Thương
123
Ông Nguyễn Hoàn Vũ
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP
124
Bà Nguyễn Thanh Xuân
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM
125
Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM
Tỷ lệ cử tri tham gia đạt hơn 99%
Theo Ủy ban bầu cử TP.HCM cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt hơn 99%.
Sáng 15.3, toàn TP.HCM đồng loạt khai mạc bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu. Đến 7 giờ cùng ngày, 100% điểm bỏ phiếu hoàn tất khai mạc, cử tri bắt đầu thực hiện quyền công dân. Kết thúc ngày bầu cử, TP.HCM ghi nhận 9.426.585 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số hơn 9,5 triệu cử tri.
Đáng chú ý, tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó 38 địa phương đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri tham gia dưới 50%.
Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM cuộc bầu cử diễn ra an toàn, an ninh trật tự được đảm bảo, không phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến công tác bầu cử. Cử tri đã chủ động tìm hiểu kỹ thông tin ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm và kỳ vọng vào sự phát triển của TP.HCM.
Kết quả, TP.HCM đã bầu đủ 38/38 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 125/125 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Ở cấp xã, đã bầu được 4.228/4.236 đại biểu HĐND.
Đặc biệt, toàn TP.HCM không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử thêm do không đủ số lượng đại biểu được ấn định.
Việc công bố 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM khóa XI được xác định là bước quan trọng để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, chuẩn bị cho hoạt động của nhiệm kỳ mới.
Sau hội nghị, Ủy ban Bầu cử TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định, bao gồm xác nhận tư cách đại biểu trúng cử và chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
