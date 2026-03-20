Danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 20.3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách 125 người trúng cử HĐND TP.HCM khóa nhiệm kỳ 2026 - 2031

1 Bà Nguyễn Khoa Diệu An Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM 2 Bà Phạm Quỳnh Anh Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM 3 Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TP.HCM 4 Ông Cao Thanh Bình Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM 5 Bà Nguyễn Thu Cúc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một 6 Ông Trần Văn Cư Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM 7 Ông Đậu Đức Cường Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM 8 Ông Nguyễn Anh Cường Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa 9 Ông Nguyễn Công Danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM 10 Bà Nguyễn Thị Diễm Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc 11 Ông Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM 12 Ông Võ Văn Dũng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu 13 Ông Phan Khắc Duy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm 14 Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây 15 Ông Nguyễn Văn Đạt Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thới 16 Ông Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương 17 Ông Trần Xuân Điền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông 18 Ông Nguyễn Văn Đồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo 19 Ông Lê Minh Đức Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM 20 Ông Ngô Minh Đức Giảng viên đại học, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông 21 Ông Nguyễn Văn Đức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp 22 Ông Trần Mạnh Đức Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM 23 Ông Nguyễn Văn Được Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM 24 Ông Lê Hoàng Hà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất 25 Ông Nguyễn Lộc Hà Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM 26 Ông Lê Hoàng Hải Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo 27 Ông Ngô Minh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM 28 Ông Nguyễn Hoàng Hải Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định 29 Ông Phạm Ngọc Hải Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM 30 Bà Trần Thị Hồng Hạnh Phó giám đốc Sở Tư pháp 31 Bà Trần Thị Minh Hạnh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa 32 Ông Nguyễn Trọng Hào Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 33 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát 34 Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 35 Bà Nguyễn Thị Hiền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú 36 Bà Phạm Thị Thanh Hiền Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Nội vụ 37 Ông Dương Trọng Hiếu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 38 Ông Lê Trương Hải Hiếu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc 39 Bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa Phó giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên 40 Ông Phan Minh Hoàng Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Bệnh viện Nghề nghiệp và phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp 41 Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn 42 Bà Lê Thị Kim Hồng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú 43 Ông Huỳnh Thanh Hùng Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM 44 Ông Hứa Quốc Hưng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Củ Chi 45 Ông Luân Quốc Hưng Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM 46 Bà Phạm Thị Thanh Hương Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM 47 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng 48 Ông Nguyễn Thanh Hưởng Thiếu tướng, Phó giám đốc Công an TP.HCM 49 Ông Phạm Trung Kiên Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM 50 Ông Phạm Trung Kiên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Nhơn 51 Bà Lê Thị Trúc Lâm Phó chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận 52 Ông Trần Quang Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Xây dựng 53 Ông Trương Quốc Lâm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ 54 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM 55 Ông Nguyễn Hữu Lợi Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương 56 Ông Cao Thanh Lương Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình 57 Bà Nguyễn Ngọc Mai Thẩm phán TAND bậc 2, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM 58 Bà Nguyễn Thị Thanh Mai Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM 59 Ông Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô) Phó chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang 60 Ông Lê Hồng Minh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn VNG 61 Ông Võ Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM 62 Ông Nguyễn Hoài Nam Phó giám đốc Sở Y tế 63 Bà Hàng Thị Thu Nga Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Tân Thuận 64 Bà Nguyễn Thị Nga Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM 65 Ông Võ Hoàng Ngân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc 66 Ông Nguyễn Mai Chí Nghĩa Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM 67 Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM 68 Ông Bùi Thanh Nhân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM 69 Ông Dương Hồng Nhân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 70 Ông Huỳnh Thanh Nhân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM 71 Ông Nguyễn Thành Nhân Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc 72 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên 73 Bà Phan Thị Cẩm Nhung Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt 74 Ông Nguyễn Tấn Phát Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn 75 Ông Lê Quốc Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM 76 Ông Tăng Hữu Phong Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy 77 Bà Huỳnh Thị Phúc Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM 78 Ông Phan Ngọc Phúc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè 79 Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú 80 Ông Triệu Đỗ Hồng Phước Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM 81 Bà Nguyễn Thị Mai Phương Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Phú Thạnh 82 Ông Trần Văn Phương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân 83 Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. 84 Bà Đỗ Thị Minh Quân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới 85 Ông Huỳnh Văn Phương

(Thượng tọa Thích Thiện Quý) Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM 86 Ông Mai Hữu Quyết Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức 87 Ông Phạm Hồng Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM 88 Ông Phan Thành Tân Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền 89 Ông Mai Hữu Tín Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư U&I 90 Ông Nguyễn Văn Tuân Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM 91 Ông Lê Anh Tuấn Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM 92 Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ 93 Ông Phạm Minh Tuấn Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM 94 Ông Trần Văn Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy 95 Ông Võ Anh Tuấn Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM 96 Ông Vũ Ngọc Tuất Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh 97 Ông Hoàng Tùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh 98 Ông Trần Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng 99 Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo 100 Bà Văn Thị Bạch Tuyết Phó bí thư Thành ủy TP.HCM 101 Ông Nguyễn Quốc Thái Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu 102 Bà Lê Thị Ngọc Thanh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn 103 Ông Bùi Chí Thành Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ 104 Ông Nguyễn Bá Thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bảy Hiền 105 Ông Hoàng Vũ Thảnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Quyền Giám đốc Sở Tài chính 106 Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM 107 Ông Lê Đình Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DICERA Holdings 108 Ông Nguyễn Toàn Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 109 Bà Lê Thị Mai Thi Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp 110 Ông Nguyễn Văn Thọ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM 111 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 112 Bà Trần Thị Diệu Thúy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM 113 Bà Đào Thị My Thư Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội 114 Bà Trịnh Thị Trang Phó trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM 115 Bà Nguyễn Trần Phượng Trân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình 116 Ông Phạm Văn Triêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM 117 Ông Trần Thành Trọng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai 118 Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM 119 Ông Trần Quốc Trung Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng 120 Ông Nguyễn Ngọc Văn Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM. 121 Ông Ngô Phạm Việt Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM 122 Ông Bùi Tá Hoàng Vũ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Công Thương 123 Ông Nguyễn Hoàn Vũ Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP 124 Bà Nguyễn Thanh Xuân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM 125 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM

Tỷ lệ cử tri tham gia đạt hơn 99%

Theo Ủy ban bầu cử TP.HCM cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt hơn 99%.



Sáng 15.3, toàn TP.HCM đồng loạt khai mạc bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu. Đến 7 giờ cùng ngày, 100% điểm bỏ phiếu hoàn tất khai mạc, cử tri bắt đầu thực hiện quyền công dân. Kết thúc ngày bầu cử, TP.HCM ghi nhận 9.426.585 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số hơn 9,5 triệu cử tri.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó 38 địa phương đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri tham gia dưới 50%.

Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM cuộc bầu cử diễn ra an toàn, an ninh trật tự được đảm bảo, không phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến công tác bầu cử. Cử tri đã chủ động tìm hiểu kỹ thông tin ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm và kỳ vọng vào sự phát triển của TP.HCM.

Kết quả, TP.HCM đã bầu đủ 38/38 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 125/125 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Ở cấp xã, đã bầu được 4.228/4.236 đại biểu HĐND.

Đặc biệt, toàn TP.HCM không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử thêm do không đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Việc công bố 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM khóa XI được xác định là bước quan trọng để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, chuẩn bị cho hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Sau hội nghị, Ủy ban Bầu cử TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định, bao gồm xác nhận tư cách đại biểu trúng cử và chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.