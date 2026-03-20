Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thúy Liễu - Đỗ Trường
20/03/2026 09:26 GMT+7

TP.HCM công bố danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 20.3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách 125 người trúng cử HĐND TP.HCM khóa nhiệm kỳ 2026 - 2031

1

Bà Nguyễn Khoa Diệu An

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM

2

Bà Phạm Quỳnh Anh

Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM

3

Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TP.HCM

4

Ông Cao Thanh Bình

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM

5

Bà Nguyễn Thu Cúc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một

6

Ông Trần Văn Cư

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

7

Ông Đậu Đức Cường

Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM

8

Ông Nguyễn Anh Cường

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa

9

Ông Nguyễn Công Danh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM

10

Bà Nguyễn Thị Diễm

Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc

11

Ông Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

12

Ông Võ Văn Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu

13

Ông Phan Khắc Duy

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm

14

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây

15

Ông Nguyễn Văn Đạt

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thới

16

Ông Phan Tấn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương

17

Ông Trần Xuân Điền

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông

18

Ông Nguyễn Văn Đồng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo

19

Ông Lê Minh Đức

Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM

20

Ông Ngô Minh Đức

Giảng viên đại học, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông

21

Ông Nguyễn Văn Đức

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp

22

Ông Trần Mạnh Đức

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM

23

Ông Nguyễn Văn Được

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM

24

Ông Lê Hoàng Hà

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất

25

Ông Nguyễn Lộc Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

26

Ông Lê Hoàng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

27

Ông Ngô Minh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM

28

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

29

Ông Phạm Ngọc Hải

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM

30

Bà Trần Thị Hồng Hạnh

Phó giám đốc Sở Tư pháp 

31

Bà Trần Thị Minh Hạnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa

32

Ông Nguyễn Trọng Hào

Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

33

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát

34

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

35

Bà Nguyễn Thị Hiền

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú

36

Bà Phạm Thị Thanh Hiền

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Nội vụ

37

Ông Dương Trọng Hiếu

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

38

Ông Lê Trương Hải Hiếu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc

39

Bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa

Phó giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên

40

Ông Phan Minh Hoàng

Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Bệnh viện Nghề nghiệp và phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp

41

Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn

42

Bà Lê Thị Kim Hồng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú

43

Ông Huỳnh Thanh Hùng

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM

44

Ông Hứa Quốc Hưng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Củ Chi

45

Ông Luân Quốc Hưng

Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

46

Bà Phạm Thị Thanh Hương

Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM

47

Bà Nguyễn Thị Thu Hường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng

48

Ông Nguyễn Thanh Hưởng

Thiếu tướng, Phó giám đốc Công an TP.HCM

49

Ông Phạm Trung Kiên

Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM

50

Ông Phạm Trung Kiên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Nhơn

51

Bà Lê Thị Trúc Lâm

Phó chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận

52

Ông Trần Quang Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Xây dựng

53

Ông Trương Quốc Lâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ

54

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM

55

Ông Nguyễn Hữu Lợi

Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương

56

Ông Cao Thanh Lương

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình

57

Bà Nguyễn Ngọc Mai

Thẩm phán TAND bậc 2, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM

58

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM

59

Ông Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô)

Phó chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang

60

Ông Lê Hồng Minh

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn VNG

61

Ông Võ Văn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

62

Ông Nguyễn Hoài Nam

Phó giám đốc Sở Y tế

63

Bà Hàng Thị Thu Nga

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Tân Thuận

64

Bà Nguyễn Thị Nga

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM

65

Ông Võ Hoàng Ngân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

66

Ông Nguyễn Mai Chí Nghĩa

Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

67

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM

68

Ông Bùi Thanh Nhân

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM

69

Ông Dương Hồng Nhân

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

70

Ông Huỳnh Thanh Nhân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

71

Ông Nguyễn Thành Nhân

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc

72

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên

73

Bà Phan Thị Cẩm Nhung

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt

74

Ông Nguyễn Tấn Phát

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn

75

Ông Lê Quốc Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

76

Ông Tăng Hữu Phong

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

77

Bà Huỳnh Thị Phúc

Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM

78

Ông Phan Ngọc Phúc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè

79

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú

80

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước

Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM

81

Bà Nguyễn Thị Mai Phương

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Phú Thạnh

82

Ông Trần Văn Phương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân

83

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

84

Bà Đỗ Thị Minh Quân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới

85

Ông Huỳnh Văn Phương
(Thượng tọa Thích Thiện Quý)

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

86

Ông Mai Hữu Quyết

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức

87

Ông Phạm Hồng Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM

88

Ông Phan Thành Tân

Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền

89

Ông Mai Hữu Tín

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư U&I

90

Ông Nguyễn Văn Tuân

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM

91

Ông Lê Anh Tuấn

Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM

92

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ

93

Ông Phạm Minh Tuấn

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

94

Ông Trần Văn Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

95

Ông Võ Anh Tuấn

Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

96

Ông Vũ Ngọc Tuất

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh

97

Ông Hoàng Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh

98

Ông Trần Thanh Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng

99

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo

100

Bà Văn Thị Bạch Tuyết

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

101

Ông Nguyễn Quốc Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu

102

Bà Lê Thị Ngọc Thanh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn

103

Ông Bùi Chí Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ

104

Ông Nguyễn Bá Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bảy Hiền

105

Ông Hoàng Vũ Thảnh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Quyền Giám đốc Sở Tài chính

106

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng

Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM

107

Ông Lê Đình Thắng

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DICERA Holdings

108

Ông Nguyễn Toàn Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

109

Bà Lê Thị Mai Thi

Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp

110

Ông Nguyễn Văn Thọ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM

111

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

112

Bà Trần Thị Diệu Thúy

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

113

Bà Đào Thị My Thư

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội

114

Bà Trịnh Thị Trang

Phó trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

115

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình

116

Ông Phạm Văn Triêm

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM

117

Ông Trần Thành Trọng

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai

118

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM

119

Ông Trần Quốc Trung

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng

120

Ông Nguyễn Ngọc Văn

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM.

121

Ông Ngô Phạm Việt

Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM

122

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Giám đốc Sở Công Thương

123

Ông Nguyễn Hoàn Vũ

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP

124

Bà Nguyễn Thanh Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

125

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM

Tỷ lệ cử tri tham gia đạt hơn 99%

Theo Ủy ban bầu cử TP.HCM cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt hơn 99%.

Sáng 15.3, toàn TP.HCM đồng loạt khai mạc bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu. Đến 7 giờ cùng ngày, 100% điểm bỏ phiếu hoàn tất khai mạc, cử tri bắt đầu thực hiện quyền công dân. Kết thúc ngày bầu cử, TP.HCM ghi nhận 9.426.585 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số hơn 9,5 triệu cử tri.

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó 38 địa phương đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri tham gia dưới 50%.

Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM cuộc bầu cử diễn ra an toàn, an ninh trật tự được đảm bảo, không phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến công tác bầu cử. Cử tri đã chủ động tìm hiểu kỹ thông tin ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm và kỳ vọng vào sự phát triển của TP.HCM.

Kết quả, TP.HCM đã bầu đủ 38/38 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 125/125 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Ở cấp xã, đã bầu được 4.228/4.236 đại biểu HĐND.

Đặc biệt, toàn TP.HCM không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử thêm do không đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Việc công bố 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM khóa XI được xác định là bước quan trọng để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, chuẩn bị cho hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Sau hội nghị, Ủy ban Bầu cử TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định, bao gồm xác nhận tư cách đại biểu trúng cử và chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đến 22 giờ ngày 15.3, TP.HCM ghi nhận 9.421.168 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99%, cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của người dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khám phá thêm chủ đề

HĐND TP.HCM bầu cử HĐND TP.HCM ĐẠI BIỂU TRÚNG CỬ đại biểu hđnd tp.hcm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận