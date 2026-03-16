TP.HCM: 99% cử tri đi bầu, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật

Ngày 15.3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố đã diễn ra an toàn, đúng quy định và đạt tỷ lệ cử tri tham gia rất cao.

Theo thống kê đến 22 giờ cùng ngày, toàn thành phố có 9.516.127 cử tri, trong đó 9.421.168 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99%.

Tất cả 168/168 địa phương đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, các tổ bầu cử đã thực hiện đóng hòm phiếu và tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu đúng quy định. Sau đó, các tổ bầu cử tiến hành thống kê, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu bầu do cử tri viết hỏng, đồng thời lập biên bản thống kê việc sử dụng phiếu bầu.

Tổ trưởng các tổ bầu cử cũng mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ để tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy trình pháp luật.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bỏ phiếu bầu cử tại phường Bình Thạnh, TP.HCM ẢNH: HẢI NHI

Trong suốt ngày bầu cử, không khí tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM diễn ra trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với quyền và nghĩa vụ công dân. Nhiều cử tri đánh giá công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, dân chủ và đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bên cạnh đó, các điều kiện phục vụ bầu cử cũng được bảo đảm đầy đủ. Thời tiết trong ngày thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu; tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn được giữ vững, các tuyến giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Hệ thống thông tin liên lạc như Metronet, điện thoại, fax, internet được duy trì ổn định, phục vụ kịp thời công tác báo cáo và điều hành bầu cử, không xảy ra sự cố gián đoạn.

Ngoài ra, các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng tốt cho việc tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu tại các khu vực bầu cử.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố ngày 15.3 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm các mục tiêu đề ra về tiến độ, an toàn và đúng quy định pháp luật.