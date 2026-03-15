9,6 triệu cử tri TP.HCM bầu cử, có nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi

Ngày 15.3, hơn 9,6 triệu cử tri TP.HCM đồng loạt đến các điểm bỏ phiếu để bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Từ khu vực trung tâm đến các xã ven đô, từ khu dân cư đông đúc đến những địa bàn xa trung tâm, các khu vực bỏ phiếu đều diễn ra trong không khí nghiêm túc, trật tự và phấn khởi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện thủ tục bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM) sáng 15.3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM là địa phương có số lượng cử tri đông nhất cả nước với gần 9,7 triệu người. Trong ngày bầu cử, toàn bộ 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố đã đồng loạt khai mạc, sẵn sàng để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong cuộc bầu cử lần này, TP.HCM bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 ứng cử viên. Đây là địa phương có số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước và tăng thêm 8 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Trong danh sách ứng cử có 24 người có trình độ tiến sĩ.

Từ 6 giờ sáng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng đông đảo người dân đã có mặt tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khu phố Phú Thuận, phường Phú An, TP.HCM để thực hiện quyền công dân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đối với HĐND TP.HCM, cử tri sẽ lựa chọn 125 đại biểu trong tổng số 208 ứng cử viên. Ở cấp xã, phường và đặc khu, toàn thành phố có 1.306 đơn vị bầu cử để bầu 4.236 đại biểu.

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử TP.HCM, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15.3, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn đạt 44,03%.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong bỏ phiếu bầu cử tại phường Tân Định, TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa (Trường mầm non Tuổi thơ 7) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong đó có 32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên 70%, gồm phường Phú An, Tam Long, Tân Hải; các xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm, Long Hải, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Thường Tân, Xuân Sơn, Long Hương, Tân Phước, Bàu Lâm, Bình Châu, Châu Đức, Đất Đỏ, Dầu Tiếng, Kim Long, Long Điền, Long Hòa, Minh Thạnh, Nhuận Đức, Phước Hòa, Thanh An, Xuyên Mộc, Bà Rịa và Ngãi Giao.

Giám đốc Công an TP.HCM cùng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại điểm bầu cử số 7 (Trường tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) ẢNH: NGỌC LÊ

Cùng ngày, tại điểm bỏ phiếu số 10 (phường Dĩ An) thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại điểm này ẢNH: NGỌC LÊ

Tại các khu vực bỏ phiếu, không khí ngày bầu cử diễn ra phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử, đồng thời đánh giá cao chất lượng tiểu sử tóm tắt cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 32 (khối cơ quan Quân khu 7) ẢNH: LÊ TIẾN





Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 27, phường Hòa Hưng, TP.HCM ẢNH: HỮU TÂN

Có mặt rất sớm tại khu vực bỏ phiếu số 3, Trường tiểu học Hòa Bình, phường Sài Gòn (TP.HCM), Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ông Đông cũng là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại địa bàn TP.HCM ẢNH: PHAN THƯƠNG

Theo ghi nhận, công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ và đúng quy định.

Các địa phương tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử; hoạt động tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như pano, áp phích, băng rôn và hệ thống loa truyền thanh, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho người dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có mặt dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu Đình thần Đông Tác, khu phố Đông Tác, phường Dĩ An, TP.HCM ẢNH: PHAN DIỆP

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 6, phường Phú Nhuận, TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Điều kiện thời tiết trong ngày bầu cử thuận lợi khi trời nắng ráo, mát mẻ, giúp cử tri đi lại thuận tiện. Các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn thành phố đều thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn cho cử tri đến các khu vực bỏ phiếu.

Đúng 6 giờ 50, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) có mặt tại đơn vị bầu cử số 3, tổ bầu cử số 11, khu phố 15, phường Bình Thạnh để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ẢNH: HẢI NHI

Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử như điện, metronet, điện thoại, fax và internet được duy trì ổn định, bảo đảm việc cập nhật, báo cáo tình hình bầu cử thông suốt, không xảy ra sự cố gián đoạn.

Anh Trương Xuân Sỹ (khu phố 55, phường Long Bình) đi xe lăn đến điểm bầu cử số 27, phường Long Bình từ 7 giờ sáng để thực hiện quyền công dân của mình. Anh chia sẻ cảm thấy rất háo hức vì đây là lần đầu tiên được tham gia bầu cử tại khu chung cư nơi gia đình anh chuyển đến sinh sống ẢNH: LÊ CẦM

Tại phường Bình Thạnh (TP.HCM), 20 cử tri người khiếm thị được các tình nguyện viên hỗ trợ trong việc thực hiện bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Trường tiểu học Trần Quang Vinh ẢNH: THÚY LIỄU

Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững. Lực lượng chức năng tại các địa phương đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, phòng chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các điểm bỏ phiếu luôn có đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ người lớn tuổi đến bỏ phiếu ẢNH: NHẬT THỊNH

Các điểm bầu cử được trang trí trang trọng, đúng quy định. Thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu cùng các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ. Tại mỗi khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử bố trí nhân sự thường trực bên thùng phiếu để hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu đúng quy định và bảo đảm an toàn cho thùng phiếu.