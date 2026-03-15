9,6 triệu cử tri TP.HCM bầu cử, có nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi

Ngày 15.3, hơn 9,6 triệu cử tri TP.HCM đồng loạt đến các điểm bỏ phiếu để bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Từ khu vực trung tâm đến các xã ven đô, từ khu dân cư đông đúc đến những địa bàn xa trung tâm, các khu vực bỏ phiếu đều diễn ra trong không khí nghiêm túc, trật tự và phấn khởi.
TP.HCM là địa phương có số lượng cử tri đông nhất cả nước với gần 9,7 triệu người. Trong ngày bầu cử, toàn bộ 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố đã đồng loạt khai mạc, sẵn sàng để cử tri tham gia bỏ phiếu.
Trong cuộc bầu cử lần này, TP.HCM bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 ứng cử viên. Đây là địa phương có số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước và tăng thêm 8 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Trong danh sách ứng cử có 24 người có trình độ tiến sĩ.
Đối với HĐND TP.HCM, cử tri sẽ lựa chọn 125 đại biểu trong tổng số 208 ứng cử viên. Ở cấp xã, phường và đặc khu, toàn thành phố có 1.306 đơn vị bầu cử để bầu 4.236 đại biểu.
Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử TP.HCM, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15.3, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn đạt 44,03%.
Trong đó có 32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên 70%, gồm phường Phú An, Tam Long, Tân Hải; các xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm, Long Hải, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Thường Tân, Xuân Sơn, Long Hương, Tân Phước, Bàu Lâm, Bình Châu, Châu Đức, Đất Đỏ, Dầu Tiếng, Kim Long, Long Điền, Long Hòa, Minh Thạnh, Nhuận Đức, Phước Hòa, Thanh An, Xuyên Mộc, Bà Rịa và Ngãi Giao.
Tại các khu vực bỏ phiếu, không khí ngày bầu cử diễn ra phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử, đồng thời đánh giá cao chất lượng tiểu sử tóm tắt cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo ghi nhận, công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ và đúng quy định.
Các địa phương tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử; hoạt động tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như pano, áp phích, băng rôn và hệ thống loa truyền thanh, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho người dân.
Điều kiện thời tiết trong ngày bầu cử thuận lợi khi trời nắng ráo, mát mẻ, giúp cử tri đi lại thuận tiện. Các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn thành phố đều thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn cho cử tri đến các khu vực bỏ phiếu.
Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử như điện, metronet, điện thoại, fax và internet được duy trì ổn định, bảo đảm việc cập nhật, báo cáo tình hình bầu cử thông suốt, không xảy ra sự cố gián đoạn.
Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững. Lực lượng chức năng tại các địa phương đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, phòng chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Các điểm bầu cử được trang trí trang trọng, đúng quy định. Thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu cùng các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ. Tại mỗi khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử bố trí nhân sự thường trực bên thùng phiếu để hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu đúng quy định và bảo đảm an toàn cho thùng phiếu.
Bình luận (0)