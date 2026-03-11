TP.HCM: Phấn đấu hoàn tất phát thẻ cử tri trong ngày 11.3

Sáng 11.3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP.HCM) tổ chức phiên họp thứ 8 dưới sự chủ trì của ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM.



Còn khoảng 8,7% thẻ cử tri chưa được phát đến tay người dân

Theo báo cáo tại phiên họp, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng thời, cơ quan này thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban giúp việc và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tiến độ các khâu chuẩn bị cho ngày hội bầu cử.

Ở cơ sở, các ủy ban bầu cử cấp xã cũng triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, các địa phương kịp thời báo cáo và xin ý kiến khi phát sinh khó khăn, vướng mắc để xử lý theo thẩm quyền.

Qua công tác kiểm tra, rà soát và cập nhật, TP.HCM hiện ghi nhận 9.656.816 cử tri. Thành phố đã hoàn tất việc in và bàn giao thẻ cử tri cho ủy ban bầu cử cấp xã để tiến hành cấp phát đến người dân. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an TP.HCM, vẫn còn khoảng 8,7% thẻ cử tri chưa được phát đến tay cử tri. Các địa phương đang khẩn trương hoàn tất việc cấp phát trong ngày 11.3, bảo đảm không để sót bất kỳ cử tri nào không được thực hiện quyền bầu cử.

Song song với công tác chuẩn bị về tổ chức, hoạt động tiếp xúc cử tri và tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai rộng khắp. Tính đến hết ngày 8.3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc các địa phương tổ chức 2.836 hội nghị tiếp xúc cử tri, cùng 3.906 buổi mạn đàm tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thu hút hơn 152.000 lượt người tham dự.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM họp phiên thứ 8 ngày 11.3 ẢNH: XUÂN KHU

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận 6 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử và đã tham mưu xử lý, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai với nhiều hình thức đa dạng như cổ động trực quan, thông tin trên báo chí, truyền hình, các nền tảng số, cùng nhiều phong trào, hội thi tìm hiểu về bầu cử. Bên cạnh đó, thành phố cũng xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử, kịch bản ứng phó thiên tai tại thời điểm và địa điểm tổ chức bỏ phiếu, cũng như kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM cho biết việc tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc các phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn diễn ra an toàn, đúng quy định. Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, tổ bầu cử tiến hành niêm phong thùng phiếu và đưa về quản lý theo quy định, chờ đến ngày kết thúc bầu cử (15.3.2026) mới tiến hành kiểm phiếu.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố, các địa phương, sở ngành và đơn vị liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử.

Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử, đặc biệt trong giai đoạn trước và trong ngày bầu cử, nhằm bảo đảm mọi khâu được thực hiện đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót hay sự cố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yêu cầu rà soát chặt chẽ hệ thống mạng thông tin và các ứng dụng công nghệ phục vụ bầu cử, bảo đảm vận hành thông suốt trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đặc biệt, công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực có nguy cơ cao và các điểm bỏ phiếu cần được chú trọng. Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, nhà ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp… nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm tập thể trong thời gian diễn ra bầu cử.