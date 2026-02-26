Vùng 2 Hải quân bầu cử sớm tại bến, đưa thùng phiếu ra nhà giàn DK1

Sáng 26.2, tại xã Long Sơn (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức bầu cử sớm tại bến cho cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển; đồng thời tiễn 2 đoàn công tác lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 mang thùng phiếu ra các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.
Đây là những lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, phải xuất phát trước ngày bầu cử chính thức (15.3), nên được tổ chức bỏ phiếu sớm theo quy định.
Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TP.HCM và địa phương.
Tại bến, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí trang nghiêm, đúng quy trình, nguyên tắc.
Trên biển, hơn 400 cử tri đang công tác tại các nhà giàn DK1, các tàu trực thuộc Vùng 2 Hải quân, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và ngư dân đang khai thác hải sản được tham gia bầu cử sớm do 2 tàu công tác trực tiếp mang thùng phiếu đến từng điểm.
Việc tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày, phân tán trên biển thể hiện sự chủ động, linh hoạt, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ dù công tác nơi đầu sóng ngọn gió vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân theo đúng quy định pháp luật.
Công tác chuẩn bị được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Ủy ban bầu cử xã Long Sơn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng nguyên tắc, đúng luật. Việc đưa thùng phiếu đến từng nhà giàn, từng tàu trực không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của cán bộ, chiến sĩ và ngư dân mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
4 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm ở TP.HCM
- Khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Phước Thắng)
Gồm Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân.
Địa điểm bỏ phiếu trên bờ: Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (1451 đường 30/4, phường Phước Thắng, TP.HCM). Số cử tri trên bờ: khoảng 214 cán bộ, chiến sĩ (Hải đoàn 128: 152 người; Hải đoàn 129: 62 người). Số cử tri bỏ phiếu trên biển: khoảng 237 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển (Hải đoàn 128: 65 người; Hải đoàn 129: 172 người thuộc 18 tàu trực).
Việc bỏ phiếu trên biển được tổ chức tại toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý.
- Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng)
Gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Địa điểm bỏ phiếu trên bờ: Trụ sở Chi đội kiểm ngư số 2 (1669D đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TP.HCM).
Số cử tri trên bờ: Khoảng 85 cán bộ, chiến sĩ (Cảnh sát biển 3: 24 người; Kiểm ngư số 2: 61 người). Số cử tri bỏ phiếu trên biển: khoảng 309 cán bộ, chiến sĩ (Cảnh sát biển 3: 131 người; Kiểm ngư số 2: 113 người; Hải đội dân quân thường trực: 65 người thuộc 20 tàu trực).
Địa điểm thực hiện công tác bỏ phiếu trên biển là khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia mở rộng, Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia.
- Khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn)
Gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Địa điểm bỏ phiếu trên bờ: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn, TP.HCM). Số cử tri trên bờ: khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ.
Số cử tri bỏ phiếu trên biển: Khoảng 330 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 15 nhà giàn DK1, khoảng 14 tàu trực và các tàu cá hoạt động quanh khu vực (nếu có).
- Khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng)
Là cán bộ, công nhân viên Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) và các nhà thầu.
Địa điểm bỏ phiếu trên bờ: khu vực sân bay Vũng Tàu.
Số cử tri: Khoảng 2.800 người đang làm việc tại các công trình biển, giàn khoan, tàu và phương tiện biển của Vietsovpetro.
