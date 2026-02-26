Vùng 2 Hải quân bầu cử sớm tại bến, đưa thùng phiếu ra nhà giàn DK1

Sáng 26.2, tại xã Long Sơn (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức bầu cử sớm tại bến cho cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển; đồng thời tiễn 2 đoàn công tác lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 mang thùng phiếu ra các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.



Đây là những lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, phải xuất phát trước ngày bầu cử chính thức (15.3), nên được tổ chức bỏ phiếu sớm theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện quyền bầu cử ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TP.HCM và địa phương.

Tại bến, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí trang nghiêm, đúng quy trình, nguyên tắc.

Trên biển, hơn 400 cử tri đang công tác tại các nhà giàn DK1, các tàu trực thuộc Vùng 2 Hải quân, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và ngư dân đang khai thác hải sản được tham gia bầu cử sớm do 2 tàu công tác trực tiếp mang thùng phiếu đến từng điểm.

Việc tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày, phân tán trên biển thể hiện sự chủ động, linh hoạt, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ dù công tác nơi đầu sóng ngọn gió vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân theo đúng quy định pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện bỏ phiếu sớm ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Công tác chuẩn bị được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Ủy ban bầu cử xã Long Sơn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng nguyên tắc, đúng luật. Việc đưa thùng phiếu đến từng nhà giàn, từng tàu trực không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của cán bộ, chiến sĩ và ngư dân mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.