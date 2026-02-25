Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Ngày hội bầu cử

Ứng cử viên Quốc hội trình bày hành động tại Tam Thắng, Phước Thắng và Long Sơn

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/02/2026 18:07 GMT+7

Ngày 25.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phường Tam Thắng cũng là 1 trong 4 điểm tổ chức bầu cử sớm theo kế hoạch vào ngày 26.2. Chính vì thế hội nghị là diễn đàn để cử tri trực tiếp trao đổi, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đến các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP.Vũng Tàu cũ nói gì? - Ảnh 1.

Ứng cử viên ĐBQH Lê Ngọc Sơn trình bày chương trình hành động

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phường Tam Thắng thuộc đơn vị bầu cử số 4 đối với ĐBQH khóa XVI và đơn vị bầu cử số 10 đối với đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM tại đơn vị bầu cử số 10 gồm: Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Hà Thị Việt Bắc; bà Hoàng Thị Lê Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu Võ Văn Dũng; Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Trần Mạnh Đức; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dicera Holding Lê Đình Thắng.

Chiến lược phát triển ngành năng lượng và kinh tế biển

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên ĐBQH Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh vai trò chiến lược của phường Tam Thắng trong phát triển ngành năng lượng và kinh tế biển. Ông Sơn cam kết tham gia hoàn thiện hành lang pháp lý cho chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; tăng cường giám sát đầu tư hạ tầng cảng biển, logistics; quan tâm chính sách đối với lực lượng lao động bám biển.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP.Vũng Tàu cũ nói gì? - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Thúy cam kết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người ĐBQH, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Bà Thúy quan tâm đề xuất chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành văn hóa, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, đóng góp vào các quyết sách quan trọng của đất nước, nhất là các vấn đề về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và cơ chế, chính sách đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững. 

Đồng thời bám sát thực tiễn cơ sở, quan tâm những vấn đề thiết thực như phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh... để tiếng nói của cử tri TP.HCM được thể hiện rõ nét tại nghị trường Quốc hội. 

Tiếp tục quan tâm chăm lo giúp dân giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng thế trận "lòng dân" vững chắc.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP.Vũng Tàu cũ nói gì? - Ảnh 3.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Long Sơn

ẢNH: CTV

Ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM Lê Đình Thắng cho biết bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh thì ông cam kết tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, định hướng phát triển doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ xanh, thân thiện môi trường. Ông Thắng cam kết kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 24.2, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI cũng đã tiếp xúc cử tri phường Phước Thắng và xã Long Sơn.

Theo phân bổ của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, xã Long Sơn và phường Phước Thắng thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI. Xã Long Sơn là đơn vị bầu cử số 11, phường Phước Thắng là đơn vị bầu cử số 10 của HĐND TP.HCM khóa XI.

