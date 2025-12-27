HĐND đồng hành cùng UBND TP.HCM thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm

HĐND TP.HCM tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị tổng kết công tác HĐND thành phố khóa X diễn ra tại phường Bà Rịa ngày 27.12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá, HĐND thành phố khóa X đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Bi thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao trao kỷ niệm chương cho các đại biểu ẢNH: NGUYỄN LONG

HĐND TP.HCM đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, kịp thời xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng.

Đặc biệt, trong hơn 6 tháng qua, HĐND TP.HCM đã chủ động rà soát, ban hành rất nhiều nghị quyết nhằm hoàn thiện thể chế sau khi hợp nhất 3 địa phương. Đây là một khối lượng công việc rất lớn, thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho sự ổn định và phát triển của thành phố.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của nhân dân được duy trì nền nếp, thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu dân cử, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri đã được tổng hợp, phản ánh kịp thời và đề xuất giải pháp xử lý, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả mà HĐND TP.HCM đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung của thành phố và của nhân dân.

Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành chặt chẽ với UBND TP.HCM trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các dự án công trình trọng điểm.

Tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện với tinh thần việc khó thì không né tránh, việc mới thì không chờ đợi. Việc gì liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì phải phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng.

Công tác giám sát phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và theo dõi đến cùng việc thực hiện các kết luận giám sát. Tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, an sinh xã hội và vận dụng mô hình chính quyền đô thị gắn với trách nhiệm giải trình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

HĐND TP.HCM cần tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường đối thoại, kiên nhẫn lắng nghe nhân dân. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận, tiếp tục phản ánh kiến nghị, nhất là trên nền tảng số. Đảm bảo mỗi ý kiến của nhân dân đều được lắng nghe, xem xét một cách nghiêm túc và phản hồi một cách rõ ràng.

Một nhiệm vụ rất quan trọng được Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh là việc HĐND TP.HCM phải chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn và tiết kiệm.

Sử dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù về đất đai và tài chính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, đề nghị nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND TP.HCM quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN LONG

"Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố vững chắc nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Việc tổ chức bầu cử phải được chuẩn bị chu đáo, toàn diện, đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm; lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới", ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hải cũng đề nghị HĐND TP.HCM rà soát các nghị quyết của HĐND thành phố để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nghị quyết thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là các chính sách quan trọng liên quan đến quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách đầu tư công, thu hút nhà đầu tư…

Rà soát, điều chỉnh các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình đột phá để đảm bảo sự tương thích, đồng bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 262, Nghị quyết 222, tránh tình trạng cơ chế đặc thù bị "đứng ngoài" các định hướng phát triển chung.

HĐND TP.HCM cần chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách liên quan đến khu thương mại tự do trong phạm vi thẩm quyền được giao.

Xem xét quyết định các nội dung về quy hoạch không gian, sử dụng đất đai, đầu tư hạ tầng, cơ chế tài chính, ngân sách và chính sách thu hút nhà đầu tư, chiến lược đối với khu thương mại tự do, bảo đảm vừa tạo môi trường thông thoáng cạnh tranh quốc tế, vừa tuân thủ nguyên tắc quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính và trật tự xã hội.

Sử dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù về đất đai và tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng then chốt cho khu thương mại tự do, đồng thời chú trọng bảo đảm sự gắn kết Khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế và các khu chức năng khác của thành phố, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh tổng hợp cho thành phố trên bản đồ khu vực và quốc tế.