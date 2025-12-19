Khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, khởi công nâng cấp đường ĐT992

Ngày 19.12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu đã tổ chức lễ khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, TPHCM).

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM tặng hoa cho các đơn vị thi công dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự buổi lễ.

Công trình mang tính biểu tượng du lịch độc đáo, đẳng cấp

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, với trọng tâm là công viên quy mô gần 20 ha, kéo dài suốt 3,2 km dọc bờ biển Bãi Sau.

Sau khi hoàn tất xây dựng, khu vực này trở thành công viên ven biển sánh tầm với nhiều công viên trên thế giới được thiết kế không gian mở, dịch vụ công cộng, hệ thống trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping, hệ thống chiếu sáng hiện đại dọc bờ biển...

Tháp Tam Thắng là điểm nhấn của dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong đó, nổi bật là quảng trường Tam Thắng hơn 1,6 ha với công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng, được xem như một biểu tượng mới của khu vực. Sau khi đưa vào vận hành, khu vực này trở thành nơi kết nối không gian ẩm thực, nghệ thuật, giải trí và thể thao; điểm hẹn cộng đồng.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng về phát triển hạ tầng đô thị, không gian công cộng, du lịch biển. Đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM theo hướng văn minh, hiện đại.

Dự án được triển khai với mục đích mang lại diện mạo mới cho khu vực Bãi Sau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại phường Vũng Tàu.

Đây là một công trình quy mô mang tính biểu tượng du lịch độc đáo, tạo nên thương hiệu đẳng cấp, tăng sức hấp dẫn thu hút du khách. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển phường Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết số 24 ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị.

"Trong bối cảnh thành phố đang từng bước mở rộng không gian phát triển về phía biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thì việc định vị trục du lịch biển chất lượng cao như công viên bãi biển Thùy Vân sẽ góp phần trong việc tăng tiện ích, các dịch vụ du lịch của du khách và kéo dài thời gian lưu trú", ông Dinh nhấn mạnh.

Ông Dinh đề nghị các sở, ban ngành và chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác quản lý đô thị, giữ gìn cảnh quan, đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường.

"Ngành du lịch, văn hóa và các đơn vị liên quan cần chủ động xây dựng các sản phẩm, hoạt động văn hóa - du lịch phù hợp, khai thác hiệu quả giá trị không gian ven biển, góp phần tạo điểm đến hấp dẫn, đặc trưng, mang bản sắc riêng của đô thị biển Vũng Tàu trong tổng thể TP.HCM mở rộng…", ông Dinh nhắn nhủ.

Khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân

Cùng ngày, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã dự lễ khởi công.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM dự lễ khởi công ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây là một trong những dự án đặc biệt quan trọng, góp phần kết nối với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Vành đai 4 TP.HCM, cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển.

Dự án còn phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Theo quy hoạch, điểm đầu dự án tại ngã tư Châu Pha - Tóc Tiên (cách tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 250 m), thuộc địa bàn xã Châu Pha; điểm cuối kết nối với điểm đầu dự án đường 991B, thuộc địa bàn phường Tân Hải.

Phần tuyến chính là đường bộ trong đô thị, có tốc độ thiết kế 80 km/giờ, tổng chiều dài tuyến hơn 8,4 km.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông, nâng cao năng lực vận tải, đồng thời tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng Đông Nam bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.690 tỉ đồng.