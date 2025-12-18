Từ trên cao: Họng chờ tỉnh lộ 991 nối đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải

Ngày 12.12, Ban Quản lý dự án Giao thông Khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết UBND TP.HCM đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tỉnh lộ 991 nối dài từ quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải.

Góc cua đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, là điểm cuối của tuyến tỉnh lộ 991 ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang từ 30 m thành 57 m, trên chiều dài toàn tuyến hơn 3,7 km.

Dự án được tiến hành giải phóng mặt bằng 1 lần theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh 57m và phân kỳ đầu tư xây dựng 2 đường song hành hai bên, mỗi bên 3 làn xe.

Vận tốc thiết kế tuyến chính là 80km/h, tuyến song hành là 50 km/h. Diện tích đất sử dụng 31 ha. Loại công trình là đường trong đô thị - đường trục chính đô thị. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.400 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.100 tỉ đồng.

Vị trí làm tuyến đầu tỉnh lộ 991 nối dài ngay trụ sở UBND phường Mỹ Xuân cũ (nay bỏ trống sau khi sáp nhập đơn vị hành chính) ẢNH: NGUYỄN LONG

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án Giao thông Khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Phú Mỹ và các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp với UBND phường Phú Mỹ thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung khác có liên quan, đảm bảo cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông Khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điểm đầu của dự án nằm ngay ngã 3 Mỹ Xuân. Khi thi công tuyến đường này, trụ sở UBND phường Mỹ Xuân cũ sẽ được phá dỡ hoàn toàn.

Ngã 3 Mỹ Xuân nằm ngay quốc lộ 51 và tỉnh lộ 991 ẢNH: NGUYỄN LONG

Điểm cuối của tuyến đường nằm ngay cây cầu trên sông Rạch Mương. Hiện cây cầu này đã có họng chờ được thi công trước đó.

Theo kế hoạch, dự án triển khai giai đoạn 2025 - 2030, trong đó giải phóng mặt bằng diễn ra từ quý 1 năm 2026 đến quý 4 năm 2027. Công trình khởi công trong quý 1 năm 2027 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác từ quý 1 năm 2030.

Dưới đây là hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại bằng flycam điểm đầu và điểm cuối của tỉnh lộ 991 nối dài:

Họng chờ nối tỉnh lộ 991 nối dài từ ngã 3 Mỹ Xuân đến đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải ẢNH: NGUYỄN LONG

Họng chờ nằm trên sông Rạch Mương ẢNH: NGUYỄN LONG

Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, hướng về cầu Phước An ẢNH: NGUYỄN LONG

Góc cua ngay họng chờ tỉnh lộ 991 nối dài ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhìn từ xa là các nhà máy của khu công nghiệp Mỹ Xuân ẢNH: NGUYỄN LONG

Tỉnh lộ 991 nối dài chủ yếu đi qua sông, rạch, đùng nuôi hải sản ẢNH: NGUYỄN LONG

Tỉnh lộ 991, hướng từ ngã 3 Mỹ Xuân (phường Phú Mỹ) đi phường Tân Thành ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau khi hoàn thành tỉnh lộ 991 nối dài, vị trí này trở thành ngã 4 ẢNH: NGUYỄN LONG



