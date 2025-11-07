Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bến cảng khách quốc tế hơn 2.100 tỉ đồng của TP.HCM sẽ nằm ở đâu?

Nguyễn Long
Nguyễn Long
07/11/2025 05:40 GMT+7

Bến cảng khách quốc tế hơn 2.100 tỉ đồng của TP.HCM dự kiến thi công cuối năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2027.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu đã được sở này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình UBND thành phố phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Bến cảng khách quốc tế hơn 2.100 tỉ đồng của TP.HCM sẽ nằm ở đâu?- Ảnh 1.

Vị trí xây dựng bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu nằm sát khu đất của cáp treo thuộc khu du lịch Hồ Mây, có vị trí tiếp giáp đường Trần Phú, phường Vũng Tàu.

Diện tích sử dụng đất dự kiến hơn 54 ha. Trong đó, đầu tư xây dựng 1 bến cảng với chiều dài 420 m tiếp nhận cỡ tàu hành khách có trọng tải tàu đến 225.000 tấn.

Khu bến du thuyền với sức chứa khoảng 280 du thuyền; hệ thống cầu dẫn, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước hành lang an toàn; vũng quay tàu kết nối với luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

Xây dựng nhà ga hành khách, bãi đỗ xe, hệ thống đường giao thông nội bộ, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.100 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Dự án thuộc trường hợp miễn tiền sử dụng đất

Sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, từ quý 2 đến quý 4/2025 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, xin cấp phép xây dựng.

Bến cảng khách quốc tế hơn 2.100 tỉ đồng của TP.HCM sẽ nằm ở đâu?- Ảnh 2.

Tổng thể dự án bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu

ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Quý 4/2025 - quý 1/2027 sẽ thi công xây dựng công trình. Quý 2/2027 hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào khai thác, sử dụng.

Dự án sẽ áp dụng các công nghệ tiếp nhận hành khách, xếp dỡ hành lý hiện đại phù hợp với tính chất của các cảng hành khách. Hệ thống cầu thang để hành khách lên xuống tàu - bến.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, nên thuộc trường hợp miễn tiền sử dụng đất.

Xây dựng bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu là công trình điểm nhấn về kiến trúc, mang tính biểu tượng, đẳng cấp quốc tế và mỹ quan; là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, tổ chức các sự kiện lớn của thành phố và cả khu vực.

Dự án này cũng là địa điểm cung cấp các dịch vụ cao cấp mang tính giải trí, thu hút du khách, phục vụ nhân dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của TP.HCM nói riêng và khu vực phía nam nói chung.

Sở Xây dựng TP.HCM dự báo đến năm 2030, tổng lượng hành khách thông qua bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu đạt khoảng 1,4 - 1,5 triệu người.

Dự báo đến năm 2040, tổng lượng hành khách thông qua khu cảng này đạt khoảng 1,65 - 1,75 triệu người; tăng trưởng bình quân hơn 1,5% - 1,7%/năm giai đoạn 2031 - 2040.

Dự báo đến năm 2050, tổng lượng hành khách thông qua khu cảng khách quốc tế đạt khoảng 1,8 - 2 triệu người; tăng trưởng bình quân 0,9 - 1,3%/năm giai đoạn 2041 - 2050.

Khám phá thêm chủ đề

dự án bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu Vũng Tàu Du thuyền Chủ trương đầu tư Cho thuê đất TP.HCM khách quốc tế cảng hành khách du lịch
