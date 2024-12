Khởi công khu nhà ở dành cho 10.000 công nhân trong các khu công nghiệp

Ngày 27.12, tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ tổ chức lễ khởi công dự án Gate Towers, khu nhà ở dành cho công nhân. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.820 tỉ đồng, quy mô 5 block nhà cao 22 tầng, với 2.670 căn hộ (diện tích từ 35 đến 60 m²/căn), phù hợp với gia đình công nhân.

Các đại biểu làm lễ khởi công dự án Gate Towers, khu nhà ở dành cho công nhân ẢNH: NGUYỄN LONG

Ốc đảo xanh giữa lòng khu công nghiệp

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ nói: "Đây là cột mốc quan trọng góp phần cải thiện chất lượng sống của người lao động, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững tại KCN. Với triết lý thiết kế "The Oasis of The Industrial Area" - một ốc đảo xanh giữa lòng KCN, dự án Gate Towers thể hiện rõ chiến lược phát triển bền vững toàn diện, nhấn mạnh cam kết của chủ đầu tư trong việc kết nối giữa phát triển công nghiệp và trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng, đặc biệt là đối với người lao động".

Dự án gồm 5 block nhà cao 22 tầng ẢNH: PHÚ MỸ 3

Dự án góp phần đưa KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 tiệm cận hơn với các mục tiêu quốc tế về phát triển bền vững như ESGs (môi trường, xã hội, quản trị) và SDGs (các mục tiêu phát triển bền vững). Qua đó, hiện thực hóa khát vọng của chủ đầu tư trong việc xây dựng một KCN sinh thái, thân thiện với môi trường - nơi tăng trưởng kinh tế được hài hòa với việc bảo vệ tài nguyên và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng".

Điểm nhấn nổi bật của dự án Gate Towers, tạo nên không gian xanh mát và gắn kết cộng đồng là công viên được thiết kế nhằm đem lại sự hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị, bao gồm khu vui chơi với trang bị các thiết bị hiện đại, đảm bảo an toàn cho trẻ em; khu thể thao ngoài trời, gồm sân bóng rổ, bóng chuyền và khu tập thể dục; khu sinh hoạt chung với không gian giao lưu và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Ngoài ra, công viên trung tâm không chỉ đem lại môi trường sống xanh, mà còn tăng cường chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu thư giãn và giao lưu của người lao động trong KCN.

Chính quyền đồng hành cùng chủ đầu tư

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ sở lưu trú công nhân do Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư là 1 trong 15 dự án đầu tư được tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và trao giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị triển khai quy hoạch tỉnh vào ngày 30.3.2024.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có kế hoạch đầu tư ít nhất 12.500 nhà ở xã hội.

Lễ khởi công dự án khu nhà ở công nhân tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 ẢNH: NGUYỄN LONG

"Nhà ở xã hội là một trong những vấn đề cấp thiết mà lãnh đạo tỉnh đã và đang quyết tâm thực hiện. Đây là một thách thức không nhỏ, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp thì những khó khăn sẽ dần được gỡ bỏ. Dự án Gate Towers là minh chứng rõ ràng cho tâm huyết của chủ đầu tư, tập thể ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cũng như nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh", ông Vinh chia sẻ.



Được xây dựng trên tổng diện tích hơn 4,6 ha, sau khi hoàn thành dự án Gate Towers sẽ cung cấp 2.670 căn lưu trú, đáp ứng nhu cầu khoảng 10.000 công nhân sinh sống và làm việc tại các KCN.

Khu nhà ở hoàn thành sẽ phục vụ cho 10.000 công nhân ẢNH: PHÚ MỸ 3

"Để hiện thực hóa mục tiêu nhà ở xã hội, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các cấp, các ngành liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là về mặt thủ tục pháp lý, để dự án sớm đi vào hoạt động. Về phía chính quyền, tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng", Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định.