Xã Xuyên Mộc được mở rộng tạo ra nhiều tiềm năng, lợi thế

Ngày 31.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc (TP.HCM) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tham dự.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau sắp xếp, xã Xuyên Mộc có nhiều tiềm năng, lợi thế

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá sau sáp nhập, các kết quả công tác của mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo ông Lộc, sau sắp xếp không gian phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội xã Xuyên Mộc được mở rộng, đặt ra nhiều tiềm năng, lợi thế của địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Dự báo kinh tế - xã hội của xã sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực nhờ vào sự tác động lan tỏa của các công trình hạ tầng chiến lược đang được triển khai có liên kết với địa bàn xã như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

"Đặc biệt, tuyến cao tốc kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với Hồ Tràm sẽ là động lực thúc đẩy các ngành nghề dịch vụ, thương mại, du lịch và nâng cao đời sống người dân xã", Chủ tịch Ủy ban MTTT Việt Nam TP.HCM nhận định.

Trong thời gian tới, ông Lộc đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác của MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, khi triển khai bất cứ nhiệm vụ chính trị nào phải căn cứ vào thực tiễn của địa bàn, dữ liệu dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch, chương trình, phương hướng nhiệm vụ công tác.

Đảng ủy xã Xuyên Mộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã.

Lãnh đạo chính quyền xây dựng chương trình phối hợp, liên tịch giữa chính quyền với mặt trận, trọng tâm là công tác giám sát, phản biện xã hội, các cơ chế để MTTQ vận hành công tác đồng bộ, thông suốt.

Ông Huỳnh Quang Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc, phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

"Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn"

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị MTTQ xã Xuyên Mộc phát huy kết quả đạt được gắn với đổi mới về phương pháp, đa dạng hình thức công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được, thấy được mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương của thành phố, của địa phương đều hướng đến phục vụ nhân dân "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Trong triển khai các hoạt động, phong trào phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối mặt trận trong mô hình mới, đó là chung một mục tiêu nhưng nhiều tổ chức thành viên, lực lượng cùng tham gia, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín.

Ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, xác lập được các nguồn lực cụ thể, rõ ràng để tổ chức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Nói đến công tác mặt trận, nói đến công tác đoàn thể nhân dân là phải triển khai đồng bộ thường xuyên 3 chính sách, gồm: chính sách đối với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội và chính sách trợ giúp xã hội.

Ông Lộc cũng đề nghị xã Xuyên Mộc quyết tâm, đồng lòng thực hiện phương châm: "Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn".

Phát biểu tại đại hội, ông Huỳnh Quang Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc, cho biết nhiệm kỳ 2025 - 2030 địa phương xác định nhiệm vụ đột phá là đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tăng cường vận động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã.