Hàng ngàn người dân, du khách dự Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025

Ngày 7.10, phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025, với sự tham gia của hàng ngàn người dân và du khách.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu phát biểu khai mạc lễ hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu cho biết Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025, một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên được tổ chức trên địa bàn phường trong giai đoạn phát triển mới.

Lễ hội Nghinh Ông không chỉ là dịp để cộng đồng ngư dân tưởng nhớ, tri ân cá Ông - vị thần hộ mệnh của biển cả, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của văn hóa dân gian, của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn khơi của người dân Vũng Tàu qua bao thế hệ.

Đoàn diễu hành trong lễ hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng, mà còn là biểu tượng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, khẳng định bản sắc, đồng thời khơi dậy niềm tin, sự tự hào và trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản.

"Năm nay, lễ hội diễn ra trong bối cảnh mới, phường Vũng Tàu được xác định là phường trọng điểm du lịch biển của TP.HCM, nơi hội tụ đầy đủ tiềm năng để trở thành trái tim của du lịch sự kiện, trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội đẳng cấp. Vì vậy, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025 không chỉ kế thừa giá trị truyền thống, mà còn được tổ chức với tinh thần đổi mới, sáng tạo, khoa học, chuyên nghiệp, kỳ vọng trở thành lễ hội thường niên mang tầm vóc khu vực", ông Nguyễn Tấn Bản chia sẻ.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc là nghi thức Nghinh Ông từ ngoài biển vào đất liền, sau đó đưa về an vị tại Đình thần Thắng Tam.

Đoàn đi rước Ông về đất liền ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong những ngày diễn ra lễ hội sẽ có lễ cúng tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ, lễ thỉnh sắc thần vào Lăng Ông Nam Hải, lễ cúng tế Ông Nam Hải, lễ xây chầu đại bội…

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025 diễn ra đến hết ngày 12.10, với các hoạt động múa lân-sư-rồng; biểu diễn tuồng cổ; thi đấu bóng rổ, cuộc thi vẽ tranh và triển lãm tranh thiếu nhi; thi rung chuông vàng…

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu cho hay, thông qua chuỗi hoạt động phong phú, từ nghi thức lễ truyền thống đến phần hội với các chương trình văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật, phường Vũng Tàu không chỉ giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người Vũng Tàu thân thiện, hiếu khách, mà còn khẳng định thương hiệu du lịch sự kiện lễ hội gắn với chiến lược xây dựng TP.HCM trở thành "điểm đến du lịch quốc tế, năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc".