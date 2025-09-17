Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025 có gì mới?

Ngày 17.9, bà Trần Thị Bích Vân, Phó chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 3 - 12.10. Trong đó, phần lễ chính diễn ra từ ngày 7 - 9.10 tại khu vực Bãi Trước, miếu Hòn Bà, di tích Đình thần Thắng Tam.

Múa rồng tại Lệ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

"Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu là dịp để quảng bá hình ảnh phường Vũng Tàu đến du khách trong và ngoài nước, phát triển lễ hội trở thành sản phẩm du lịch của địa phương. Thông qua các hoạt động của lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các phong tục tập quán nghề cá của ngư dân phường Vũng Tàu. Đồng thời, đây cũng là dịp cho ngư dân cầu mong bình yên khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống được no ấm thịnh vượng, hạnh phúc trường tồn", Phó chủ tịch UBND phường Vũng Tàu chia sẻ.

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, triển lãm, ẩm thực gắn liền với lễ hội, tạo không khí sôi nổi, phong phú, thu hút du khách.

Phần hội diễn ra tại Công viên Quang Trung và nhiều địa điểm khác trên địa bàn phường Vũng Tàu. Trong đó, có các hoạt động gồm đi bộ đồng hành và liên hoan dân vũ thể thao, giải bơi biển Vũng Tàu mở rộng, hội thi vẽ tranh và triển lãm tranh thiếu nhi năm 2025, hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và tìm hiểu về văn hóa lịch sử Nghinh Ông Thắng Tam…

Đặc biệt, sẽ có tuần lễ văn hóa - ẩm thực Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu diễn ra từ ngày 4 - 12.10 tại Nhà Truyền thống Cách mạng, số 1 Ba Cu và Công viên Quang Trung phường Vũng Tàu.

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa tâm linh của người dân vùng biển nhằm tôn vinh, thờ cúng cá Ông - vị thần cứu tinh, linh thiêng của ngư dân và cầu mong biển lặng, gió hòa, vượt qua mọi khắc nghiệt của bão tố thiên tai để thành công trong những chuyến ra khơi.

Tuyên truyền không đánh bắt hải sản trái phép tại Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu là lễ hội cúng cá Ông của ngư dân các làng cá Vũng Tàu, vừa mang đậm nét văn hóa dân gian Nam bộ, vừa có nét văn hóa riêng của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu. Lễ hội Nghinh Ông là di sản văn hóa dân tộc mà người dân TP.Vũng Tàu cũ luôn duy trì, giữ gìn và phát triển qua bao đời nay.

Từ năm 2000, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu được Tổng cục Du lịch chọn là 1 trong 15 lễ hội lớn của cả nước và được đề xuất tổ chức quy mô như một sự kiện văn hóa - du lịch lớn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã chọn Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đưa vào là một trong những sự kiện văn hóa thường niên tại địa phương, với mục tiêu nâng cao chất lượng, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần vào hoạt động du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, xứng tầm với sự phát triển chung của khu vực, trong nước và quốc tế.