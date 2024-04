Chơi 'xả láng' tại Bà Rịa-Vũng Tàu dịp lễ

Ngày 14.4, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực... để đón du khách trong dịp lễ 30.4 và 1.5.



Nghỉ lễ dài ngày, thời tiết nắng nóng, nhiều du khách sẽ tìm đến các bãi biển NGUYỄN LONG

Tại TP.Vũng Tàu, hoạt động hứa hẹn thu hút du khách là chương trình "Ngày hội phố biển The Maris" diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.4 tại The Maris Vũng Tàu.

Trong 2 ngày này, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng UBND TP.Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu tổ chức hàng loạt sự kiện, gồm: biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng, triển lãm hình ảnh Vũng Tàu xưa và nay, cắm trại và cinema ngoài trời, nhạc vũ điệu sắc màu, nhạc Flamenco, ảo thuật, 25 gian hàng ẩm thực, lễ hội thả diều…

Tại Hồ Mây Park (TP.Vũng Tàu), vào tối 27.4 và 30.4 sẽ có chương trình âm nhạc với sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Yến, Lê Cường, Kjun X Tuệ NY.

Hay tại H.Xuyên Mộc sẽ diễn ra sự kiện Charm Fantasea 2024 kéo dài trong 5 ngày (từ 27.4 đến 1.5) tại Charm Resort Hồ Tràm.

Trong những ngày này, Charm Resort Hồ Tràm mở cửa đón khách miễn phí với hàng loạt hoạt động trải nghiệm thú vị như chèo thuyền chuối, Jetski, trình diễn carnival, vẽ tranh, tô tượng, gắp thú, thi thả diều bãi biển, đá bóng, ẩm thực…

Điểm nhấn chính của chuỗi sự kiện Charm Fantasea 2024 là đại nhạc hội bắt đầu lúc 19 giờ ngày 30.4, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt như: Mỹ Linh, rapper Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, MoNo, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD và rapper Pháp Kiều...

Khách đến ăn uống tại khu ẩm thực quê ở H.Long Điền NGUYỄN LONG

Tại H.Long Điền, khu ẩm thực quê ở cánh đồng An Nhứt sẽ là một trong những điểm đến ấn tượng của du khách dịp lễ 30.4 và 1.5.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền cho biết, khu ẩm thực quê ở cánh đồng An Nhứt dù đã vào mùa gặt nhưng vẫn là địa điểm du khách tìm đến và tương lai còn đông hơn nữa. "Chính quyền địa phương đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đặc biệt là không để ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông khi lượng phương tiện ô tô, xe máy sẽ đổ về nơi đây rất đông", ông Hồng cho hay.

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện nay, các khách sạn nổi tiếng, resort ven biển trên địa bàn tỉnh, du khách và người dân địa phương đã đặt phòng nghỉ dưỡng đạt 70%. Hầu hết các khách sạn, resort đều có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn để phục vụ khách trong những ngày nghỉ lễ.