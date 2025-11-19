Khởi công nhà máy gần 1.400 tỉ đồng tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

Ngày 19.11, Trelleborg Marine and Infrastructure (Thụy Điển) đã khởi công xây dựng nhà máy Trelleborg tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước (TP.HCM). Đây là nhà máy thứ 2 tại Việt Nam, trước đó nhà máy được khánh thành vào năm 2023 tại tỉnh Đồng Nai.

Lễ khởi công dự án ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà máy có diện tích khoảng 6 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỉ đồng, công suất 6.700 tấn sản phẩm/năm.

Mục tiêu của dự án là sản xuất đệm chắn cao su chịu lực ứng dụng cho ngành hàng hải (dạng ống, khối trụ, khối đệm), sản xuất ống thép phủ cao su chống ăn mòn, tấm thép phủ cao su chịu lực, ống thép nối khối cao su chịu lực ứng dụng cho ngành hàng hải, sản xuất bệ cột dây neo đậu, hệ thống neo đậu tự động cho ngành hàng hải.

Theo lãnh đạo Trelleborg Marine and Infrastructure, đây không chỉ là một nhà máy mà là trung tâm được trang bị công nghệ tiên tiến và thiết kế với định hướng bền vững. Nhà máy này sẽ thay thế hoạt động lâu năm tại Singapore, đồng thời sản xuất đầy đủ các dòng sản phẩm, từ chế biến cao su, gia công thép đến lắp ráp điện tử, đảm bảo phục vụ khách hàng toàn cầu với tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy cao nhất.

"Việc mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chủ lực của Trelleborg. Đồng thời cải thiện thời gian giao hàng và tăng tính linh hoạt trong sản xuất để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", lãnh đạo Trelleborg Marine and Infrastructure cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Trelleborg Marine and Infrastructure, nhà máy mới sở hữu năng lực sản xuất toàn diện, bao gồm hệ thống neo đậu và cầu cảng tiên tiến, giải pháp điều hướng và hoa tiêu hàng hải, xử lý cao su chuyên dụng, gia công thép, hệ thống làm kín hiệu suất cao cho công trình.

Trelleborg Marine and Infrastructure thuộc lĩnh vực kinh doanh giải pháp công nghiệp của Tập đoàn Trelleborg, chuyên cung cấp các giải pháp polymer kỹ thuật cho ngành hàng hải, cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo.

Công ty sản xuất và lắp đặt các hệ thống đệm chắn chuyên dụng, thiết bị neo đậu và cập cảng, công nghệ chuyển tải dầu khí và giải pháp tối ưu hiệu suất tàu biển cho môi trường hàng hải trên toàn thế giới.

Năng lực kỹ thuật polymer của Trelleborg còn mở rộng sang các sản phẩm hàng hải phổ biến như phao và thiết bị hỗ trợ điều hướng. Hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt nhất, các giải pháp hạ tầng và năng lượng chủ lực của công ty bao gồm hệ thống làm kín cho đường hầm, ống hút bùn, giải pháp quản lý nước, cách ly rung chấn cho các tòa nhà và vòng đệm polymer cho ứng dụng ngoài khơi.