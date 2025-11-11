Metro số 2 TP.HCM lỡ hẹn khởi công trong năm nay

Theo kế hoạch được phê duyệt, các công việc báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) điều chỉnh; báo cáo giám sát; báo cáo cuối kỳ nghiên cứu khả thi... thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12.

Hướng tuyến metro số 2 theo quy hoạch ẢNH: MAUR

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) triển khai thực hiện các công việc liên quan trong tháng 11 và tháng 12; khởi công toàn tuyến vào ngày 15.1.2026, tổ chức thi công từ ngày 16.1.2026.

UBND TP cũng chấp thuận áp dụng quy chế đặc thù của Nghị quyết số 188/2025/QH15 không thực hiện lại thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến metro số 2. Đồng thời, chấp thuận việc cập nhật chi phí hoạt động của chuyên gia tham gia thẩm định vào tổng mức đầu tư. MAUR có trách nhiệm tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Để triển khai dự án đúng kế hoạch, lãnh đạo UBND TP giao các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND địa phương nơi tuyến metro đi qua chủ động rà soát, tinh gọn quy trình, thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân loại hồ sơ, xác định cấp độ ưu tiên xử lý, rút ngắn tối đa thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành. Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ xử lý hồ sơ; xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, không bảo đảm tiến độ.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch, định kỳ 2 tuần một lần tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Trước đó, MAUR đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 trong năm 2025 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phong trào thi đua được triển khai từ 1.11 - 31.12, với đối tượng là tất cả các phòng, ban trực thuộc cùng toàn thể viên chức, người lao động của MAUR. Nội dung trọng tâm gồm: Hoàn thành công tác điều chỉnh dự án tuyến metro số 2; tổ chức thực hiện tuyển chọn nhà thầu EPC và nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án; chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án ngay trong năm nay.

Như vậy, với kế hoạch mới mà UBND TP.HCM vừa ban hành, một trong những nhiệm vụ then chốt của MAUR trong 60 ngày "cao điểm" đã không thể thực hiện.

Tuyến metro số 2 TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 47.890 tỉ đồng được phê duyệt từ năm 2010, song do nhiều vướng mắc kéo dài, tiến độ dự án liên tục bị lùi và hiện được xác định hoàn thành vào năm 2030. TP.HCM cũng đã quyết định chuyển sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công thay cho vốn ODA, đồng thời đặt mục tiêu khởi công vào cuối năm 2025.