60 ngày 'cao điểm' của Metro số 2 TP.HCM

Phong trào được triển khai theo tinh thần Kế hoạch 115 ngày 3.10 của UBND TP.HCM và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 579 ngày 27.10.

Phối cảnh tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) ẢNH: MAUR

Mục tiêu của đợt thi đua là khơi dậy sức mạnh, tính chủ động và sáng tạo của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động MAUR; tạo khí thế quyết tâm vượt qua khó khăn, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ then chốt của dự án đường sắt đô thị số 2 (tuyến metro Bến Thành - Tham Lương), đặc biệt là nhiệm vụ khởi công trong năm nay.

Theo kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai từ 1.11 - 31.12, với đối tượng là tất cả các phòng, ban trực thuộc cùng toàn thể viên chức, người lao động của MAUR. Nội dung trọng tâm gồm: Hoàn thành công tác điều chỉnh dự án tuyến metro số 2; tổ chức thực hiện tuyển chọn nhà thầu EPC và nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án; chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án.

Lãnh đạo MAUR nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Ban tập trung cao nhất mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai. Các phòng, ban phải thực hiện nghiêm tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền trong phân công công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Kế hoạch cũng khuyến khích viên chức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm; đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc để nâng cao hiệu quả các phần việc được giao. Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm tạo sức lan tỏa rộng rãi.

MAUR kỳ vọng phong trào thi đua 60 ngày đêm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tiến độ dự án metro số 2, một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng của TP.HCM, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội 14 của Đảng.

Tuyến metro số 2 TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 47.890 tỉ đồng được phê duyệt từ năm 2010, song do nhiều vướng mắc kéo dài, tiến độ dự án liên tục bị lùi và hiện được xác định hoàn thành vào năm 2030. TP.HCM cũng đã quyết định chuyển sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công thay cho vốn ODA, đồng thời đặt mục tiêu khởi công vào cuối năm 2025.