Lắp thang máy tại 7 cầu bộ hành tuyến metro số 1 TP.HCM

Mục tiêu dự án là tăng cường tiện ích, đảm bảo các điều kiện thuận lợi, an toàn cho hành khách, đặc biệt đối với nhóm hành khách yếu thế (người lớn tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...) nhanh chóng tiếp cận các nhà ga khi tham gia giao thông trên tuyến metro số 1. Từ đó, thu hút người dân tham gia giao thông công cộng bằng đường sắt đô thị.

các nhà ga metro có cầu vượt giúp người dân dễ dàng đón tàu ẢNH: PHẠM HỮU

Cụ thể, dự án sẽ xây và lắp đặt 8 thang máy bên ngoài, tiếp giáp với 7 cầu vượt bộ hành của các nhà ga trên cao; hệ thống thang máy được thiết kế với tải trọng 1.000 kg, 2 điểm dừng. Trong đó, riêng cầu vượt bộ hành ga An Phú (phường Bình Trưng) sẽ lắp đặt 2 thang máy phía bên phải tuyến (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú), gồm 1 thang máy thuộc phạm vi dải phân cách Xa lộ Hà Nội hiện hữu (nay là đường Võ Nguyên Giáp) và 1 thang máy thuộc vỉa hè đường song hành Xa lộ Hà Nội hiện hữu.

Ngoài hạng mục chính, dự án còn bao gồm xây dựng các lối đi bộ kết hợp lan can, mái che nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân đi lại. Đồng thời, hệ thống camera giám sát, âm thanh thông báo cùng các thiết bị hỗ trợ cũng được lắp đặt đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 53,5 tỉ đồng, từ ngân sách thành phố, thực hiện từ nay đến hết năm 2025.

Tuyến metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được đưa vào vận hành, khai thác thương mại từ ngày 22.12.2024, chính thức bán vé thu tiền từ 21.1.2025. Tuyến metro số 1 gồm 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm là Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Ba Son; 11 ga trên cao, gồm: Văn Thánh Park, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia và bến xe Suối Tiên.



