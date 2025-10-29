Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tuyến metro Cần Giờ sẽ bắt đầu ngay từ ga Bến Thành

Hà Mai
Hà Mai
29/10/2025 11:14 GMT+7

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh tuyến metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Trong văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư cùng hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ đã gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, VinSpeed dự kiến xây dựng tuyến có điểm đầu đặt tại phường Tân Thuận (quận 7 cũ) và điểm kết thúc tại xã Cần Giờ.

Tuyến metro Cần Giờ sẽ bắt đầu ngay từ ga Bến Thành- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt đô thị cao tốc chạy từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ dự kiến khởi công ngay năm sau

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, VinSpeed nhận thấy việc đặt điểm đầu tuyến tại phường Tân Thuận sẽ dẫn đến một số khó khăn. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về việc kết nối tuyến đường sắt trung tâm TP.HCM - Cần Giờ với các tuyến đường sắt khác của thành phố, Công ty VinSpeed đề xuất thành phố điều chỉnh lại phương án như sau:

Điểm đầu tuyến được bắt đầu tại khu vực trước của chợ Bến Thành (thay vì tại phường Tân Thuận) và kết nối với tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên; điểm kết thúc tại xã Cần Giờ, không thay đổi so với đề xuất trước đây.

Để giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, doanh nghiệp định hướng đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được đi ngầm, đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án đã đề xuất. Việc điều chỉnh điểm đầu của tuyến từ phường Tân Thuận về Bến Thành sẽ đảm bảo sự kết nối, liên thông của tuyến đường sắt trung tâm TP.HCM - Cần Giờ với tuyến đường sắt số 1 và các tuyến đường sắt khác của thành phố. 

Từ đó, tạo thành mạng lưới tăng sự thuận tiện cho người dân khi di chuyển bằng các tuyến đường sắt này và tăng hiệu quả đầu tư, khai thác của dự án này cũng như các tuyến đường sắt khác của thành phố. VinSpeed cam kết phối hợp điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án để các cơ quan chức năng xem xét và trình UBND TP quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Trước đó, lãnh đạo Vingroup thông tin cuối năm nay, chậm nhất đầu năm 2026 sẽ triển khai tuyến đường sắt cao tốc nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ. Công trình sẽ chỉ mất khoảng 2 năm thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2028.


Tin liên quan

Chậm nhất đầu 2026 sẽ khởi công metro Cần Giờ

Chậm nhất đầu 2026 sẽ khởi công metro Cần Giờ

Thông tin được bà Phan Thiên Lý - Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes chia sẻ tại tọa đàm Siêu đô thị ESG ++ do Tập đoàn Vingroup tổ chức sáng nay (23.10).

Khám phá thêm chủ đề

metro Cần Giờ metro đường sắt đô thị Vingroup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận