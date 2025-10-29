Tuyến metro Cần Giờ sẽ bắt đầu ngay từ ga Bến Thành

Trong văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư cùng hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ đã gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, VinSpeed dự kiến xây dựng tuyến có điểm đầu đặt tại phường Tân Thuận (quận 7 cũ) và điểm kết thúc tại xã Cần Giờ.

Tuyến đường sắt đô thị cao tốc chạy từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ dự kiến khởi công ngay năm sau ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, VinSpeed nhận thấy việc đặt điểm đầu tuyến tại phường Tân Thuận sẽ dẫn đến một số khó khăn. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về việc kết nối tuyến đường sắt trung tâm TP.HCM - Cần Giờ với các tuyến đường sắt khác của thành phố, Công ty VinSpeed đề xuất thành phố điều chỉnh lại phương án như sau:

Điểm đầu tuyến được bắt đầu tại khu vực trước của chợ Bến Thành (thay vì tại phường Tân Thuận) và kết nối với tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên; điểm kết thúc tại xã Cần Giờ, không thay đổi so với đề xuất trước đây.

Để giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, doanh nghiệp định hướng đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được đi ngầm, đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án đã đề xuất. Việc điều chỉnh điểm đầu của tuyến từ phường Tân Thuận về Bến Thành sẽ đảm bảo sự kết nối, liên thông của tuyến đường sắt trung tâm TP.HCM - Cần Giờ với tuyến đường sắt số 1 và các tuyến đường sắt khác của thành phố.

Từ đó, tạo thành mạng lưới tăng sự thuận tiện cho người dân khi di chuyển bằng các tuyến đường sắt này và tăng hiệu quả đầu tư, khai thác của dự án này cũng như các tuyến đường sắt khác của thành phố. VinSpeed cam kết phối hợp điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án để các cơ quan chức năng xem xét và trình UBND TP quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Trước đó, lãnh đạo Vingroup thông tin cuối năm nay, chậm nhất đầu năm 2026 sẽ triển khai tuyến đường sắt cao tốc nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ. Công trình sẽ chỉ mất khoảng 2 năm thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2028.



