Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chậm nhất đầu 2026 sẽ khởi công metro Cần Giờ

Hà Mai
Hà Mai
23/10/2025 12:04 GMT+7

Thông tin được bà Phan Thiên Lý - Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes chia sẻ tại tọa đàm Siêu đô thị ESG ++ do Tập đoàn Vingroup tổ chức sáng nay (23.10).

Bà Phan Thiên Lý cho biết: dự kiến cuối năm nay, chậm nhất đầu năm 2026 Vingroup sẽ triển khai tuyến đường sắt cao tốc nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ. Công trình sẽ chỉ mất khoảng 2 năm thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2028.

Chậm nhất đầu 2026 sẽ khởi công metro Cần Giờ- Ảnh 1.

Phối cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ - điểm kết nối trực tiếp của tuyến đường sắt đô thị cao tốc chạy từ trung tâm TP.HCM

Theo đề xuất của Vingroup, tuyến đường sắt tốc độ cao đô thị này nối từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ, qua xã Nhà Bè, chỉ mất khoảng 12 phút. Tuyến có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ USD.

Hướng tuyến cụ thể, tuyến metro sẽ xuất phát từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao đường Nguyễn Thị Thập và đường Lý Phục Man), đi theo dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh. Đến nút giao với đường Nguyễn Lương Bằng, rẽ trái và đi giữa theo đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1, vượt cầu Rạch Đĩa sang khu TĐC Hồng Lĩnh - Nhà Bè. Sau đó đi thẳng theo đường số 11 khu TĐC Vạn Phát Hưng - Nhà Bè.

Sau khi vượt sông Soài Rạp, tuyến đi song song với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường Rừng Sác thì rẽ phải và bám theo đường Rừng Sác đến cuối tuyến.

Tuyến metro Cần Giờ được đề xuất tổng chiều dài 48,5 km đi trên cao, bao gồm 2 ga (ga đầu cuối là ga Tân Phú và ga Cần Giờ), 1 depot dự kiến đặt tại khu đất 39 ha, Long Hòa, Cần Giờ và 1 depot dự kiến đặt tại khu đất 20 ha, phường Bình Thuận, quận 7 (cũ). Dự án được thiết kế loại đường đôi, khổ 1.435 mm mỗi đường với tốc độ tối đa 250 km/giờ. 

Cùng với tuyến metro, Tập đoàn Vingroup mới đây đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Ngoài ra, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp nối Nhà Bè với Cần Giờ có chiều dài hơn 7 km cũng được chuẩn bị đầu tư với tổng kinh phí hơn 11.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ thay thế phà Bình Khánh, phá vỡ thế độc đạo hiện nay của Cần Giờ.

Như vậy, với hệ thống đường sắt tốc độ cao từ Nhà Bè - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, trong tương lai, người dân, du khách có thể qua Cần Giờ để tới Vũng Tàu, thay vì phải đi đường vòng như hiện nay. Ngoài ra, sau khi sân bay quốc tế Long Thành hoàn thiện, du khách có thể di chuyển theo QL 51 vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, kết nối thẳng tới Cần Giờ.

Tin liên quan

Khu đô thị Cần Giờ lấn biển như thế nào?

Khu đô thị Cần Giờ lấn biển như thế nào?

Các công nghệ được sử dụng trong quá trình lấn biển của Khu đô thị Cần Giờ Vinhomes Green Paradise đã được thông tin chi tiết tại tọa đàm Siêu đô thị ESG ++ do Tập đoàn Vingroup tổ chức sáng nay (23.10).

Khám phá thêm chủ đề

Cần Giờ metro Cần Giờ khu đô thị Cần Giờ Vingroup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận