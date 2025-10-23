Chậm nhất đầu 2026 sẽ khởi công metro Cần Giờ

Bà Phan Thiên Lý cho biết: dự kiến cuối năm nay, chậm nhất đầu năm 2026 Vingroup sẽ triển khai tuyến đường sắt cao tốc nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ. Công trình sẽ chỉ mất khoảng 2 năm thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2028.

Phối cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ - điểm kết nối trực tiếp của tuyến đường sắt đô thị cao tốc chạy từ trung tâm TP.HCM

Theo đề xuất của Vingroup, tuyến đường sắt tốc độ cao đô thị này nối từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ, qua xã Nhà Bè, chỉ mất khoảng 12 phút. Tuyến có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ USD.

Hướng tuyến cụ thể, tuyến metro sẽ xuất phát từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao đường Nguyễn Thị Thập và đường Lý Phục Man), đi theo dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh. Đến nút giao với đường Nguyễn Lương Bằng, rẽ trái và đi giữa theo đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1, vượt cầu Rạch Đĩa sang khu TĐC Hồng Lĩnh - Nhà Bè. Sau đó đi thẳng theo đường số 11 khu TĐC Vạn Phát Hưng - Nhà Bè.

Sau khi vượt sông Soài Rạp, tuyến đi song song với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường Rừng Sác thì rẽ phải và bám theo đường Rừng Sác đến cuối tuyến.

Tuyến metro Cần Giờ được đề xuất tổng chiều dài 48,5 km đi trên cao, bao gồm 2 ga (ga đầu cuối là ga Tân Phú và ga Cần Giờ), 1 depot dự kiến đặt tại khu đất 39 ha, Long Hòa, Cần Giờ và 1 depot dự kiến đặt tại khu đất 20 ha, phường Bình Thuận, quận 7 (cũ). Dự án được thiết kế loại đường đôi, khổ 1.435 mm mỗi đường với tốc độ tối đa 250 km/giờ.

Cùng với tuyến metro, Tập đoàn Vingroup mới đây đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Ngoài ra, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp nối Nhà Bè với Cần Giờ có chiều dài hơn 7 km cũng được chuẩn bị đầu tư với tổng kinh phí hơn 11.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ thay thế phà Bình Khánh, phá vỡ thế độc đạo hiện nay của Cần Giờ.

Như vậy, với hệ thống đường sắt tốc độ cao từ Nhà Bè - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, trong tương lai, người dân, du khách có thể qua Cần Giờ để tới Vũng Tàu, thay vì phải đi đường vòng như hiện nay. Ngoài ra, sau khi sân bay quốc tế Long Thành hoàn thiện, du khách có thể di chuyển theo QL 51 vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, kết nối thẳng tới Cần Giờ.