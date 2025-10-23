Khu đô thị Cần Giờ lấn biển như thế nào?

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tọa lạc ở xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), với tổng diện tích 2.870 ha. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị cấp tiến nhất thế giới hiện nay - ESG (Environmental - Social - Governance) với tôn chỉ hài hòa giữa con người - thiên nhiên - công nghệ, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững và khai thác tối đa lợi thế sinh thái tự nhiên.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tọa lạc ở xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) ẢNH: ĐỘC LẬP

Ứng dụng công nghệ xử lý đất nền ven biển từ Hà Lan

Theo đại diện Vingroup, thấu hiểu đặc tính địa chất Cần Giờ, Vinhomes cùng các đối tác tư vấn đã khảo sát kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp lấn biển phù hợp.

Cụ thể, nơi đây vốn là vùng cửa sông - cửa biển, địa chất hình thành bởi nhiều lớp trầm tích. Phía trên là lớp cát pha bùn sét mềm dày 18 - 24m, bên dưới là các lớp sét - cát pha. Các lớp này có trạng thái dẻo đến nửa cứng. Ở độ sâu 36 - 40m, đất trở nên rắn chắc với các lớp cát chặt và đất cứng. Đây là nền tảng lý tưởng để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.

Cần Giờ có sự hình thành địa chất giống với khu vực giáp sông ở TP.HCM. So sánh với khu vực Bình Thạnh, các chuyên gia nhận thấy 2 khu vực có địa chất tương đồng. Theo đó, Bình Thạnh có tầng địa chất yếu phía trên có chiều dày khoảng 30m, trong khi Cần Giờ có chiều dày khoảng 20m. Địa chất càng xuống dưới càng tốt hơn. Khi ở độ sâu 36 - 40m thì cả 2 khu vực đều xuất hiện lớp đất tốt, có thể cắm mũi cọc vào đây.

Trong quá trình xây dựng, Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ xử lý đất nền ven biển được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan - “người khổng lồ” trong các dự án lấn biển trị thủy và phát triển kinh tế, giúp đảm bảo kiên cố các công trình xây dựng, tuyệt đối bền vững lâu dài.

Các công nghệ này đã từng được ứng dụng thành công tại công trình Nhà máy VinFast 335 ha hiện đại hàng đầu Đông Nam Á nơi vùng biển sát bờ Cát Hải, Hải Phòng từ năm 2017.

Sau nghiên cứu, các công ty tư vấn thiết kế xây dựng hàng đầu về thiết kế nền móng cho các công trình lấn biển đã đưa ra giải pháp: Với công trình thấp tầng, cọc ép sẽ được đưa tới lớp đất tốt ở độ sâu 36 - 40m. Với công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được áp dụng, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt 65 - 80m, tương tự cách Vinhomes đã áp dụng thành công tại Central Park và Golden River.

Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ xử lý đất nền ven biển được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan





Để xử lý nền đất Cần Giờ, dự án áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền. Cách làm này giúp tiết kiệm tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi và không gây xáo trộn môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Cát được bơm vào, san gạt thành lớp dày phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó nén chặt và gia cố để nước thoát nhanh, giúp đất cố kết. Lớp cát này vừa thay thế phần đất yếu, vừa tạo nền vững chắc đủ khả năng chịu tải cho các công trình đô thị. Giải pháp này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia, điển hình là quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah ở Dubai hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á. Hiện nay, công nghệ ấy được mang đến Cần Giờ, nhưng được nâng cấp với các nghiên cứu địa chất đặc thù để bảo đảm an toàn và bền vững lâu dài.

Cam kết bảo dưỡng trọn đời

Cũng theo các nhà nghiên cứu, với đặc điểm là vùng đất bồi, Cần Giờ giống như một khu vực được thiên nhiên bồi đắp liên tục. Những giải pháp tiên tiến về nền móng và lấn biển trên khi áp dụng vào Cần Giờ càng phát huy hiệu quả. Ngay từ khâu san lấp, tùy khu vực địa chất, các chuyên gia đã tính toán bù lún cụ thể từ 50cm - 1,5m, kết hợp kế hoạch nạo vét định kỳ, đảm bảo độ ổn định lâu dài cho toàn dự án.

Vingroup định hướng phát triển Vinhomes Green Paradise thành một biểu tượng phồn vinh mới với loạt công trình đẳng cấp, chưa từng có tại Việt Nam

"Đặc biệt, Vingroup sẵn sàng cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: Nếu có lún sụt, tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình. Đây là lời hứa bảo chứng tuyệt đối cho sự bền vững của tài sản và niềm tin của nhà đầu tư" - đại diện tập đoàn thông tin.

Ngoài ra, dự án còn kết hợp giải pháp sinh thái như trồng rừng ngập mặn, bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu giúp bồi đắp nên những kỳ quan công trình đáng ngưỡng mộ tại siêu đô thị biển này.

Phương pháp lấn biển tại Cần Giờ vì thế không chỉ an toàn, mà còn mở ra một mô hình xanh bền vững - biểu tượng sinh thái mới cho đô thị ven biển Việt Nam và thế giới.