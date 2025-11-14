Việt Nam sắp có khu công nghiệp sinh thái đầu tiên

Ngày 14.11, tại khu công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TP.HCM), Công ty Thanh Bình Phú Mỹ cùng Báo Tài chính - Đầu tư, Liên chi hội BĐS công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm định hướng đầu tư và phát triển bền vững trong KCN.

Ông Võ Thanh Phong, Phó giám đốc Ban Quản lý các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp TP.HCM phát biểu tại buổi tọa đàm ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi tọa đàm, ông Võ Thanh Phong, Phó giám đốc Ban Quản lý các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp TP.HCM cho biết trong thời gian qua, Ban Quản lý các KCX và công nghiệp TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi sản xuất xanh, sạch, phát triển bền vững đến các chủ đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp trong KCN, KCX.

Phối hợp với các tổ chức JICA, UNIDO, World Bank… để nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn hướng đi trong việc triển khai chuyển đổi các KCN, KCX hiện hữu theo hướng sinh thái, thông minh trên địa bàn thành phố.

Một trong những chương trình đó là dự án "Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng KCN kiểu mẫu, KCN thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành KCN tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" do JICA (Nhật Bản) tài trợ và sẽ hoàn thành trong thời gian 4 năm, kết thúc vào cuối năm 2027. Trước mắt dự án được triển khai thí điểm tại 2 KCN là tại KCN Phú Mỹ 3, KCN Phú Mỹ 2 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Thông qua dự án này, TP.HCM cùng với các chuyên gia của JICA luôn sát cánh cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, mà cụ thể hơn đó là sự trực tiếp của các chuyên gia kỹ thuật cấp cao của JICA hỗ trợ hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong việc ứng dụng, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nước, giảm thải…

Đây cũng là những kinh nghiệm thực tế kết hợp với quy định của pháp luật để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật chuyển đổi KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái để áp dụng rộng rãi trên địa bàn thành phố sau khi dự án kết thúc.

Mặc dù dự án này mới chuẩn bị kết thúc giai đoạn 1, nhưng kết quả đạt được là rất khả quan. Cụ thể, KCN Phú Mỹ 3 cơ bản đạt các tiêu chí KCN sinh thái.

Các đại biểu tham quan một công ty nước ngoài tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ông Phong, chương trình phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất công nghiệp là một trong những định hướng quan trọng, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp của thành phố trong thời gian tới.

KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái được hưởng các ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh, ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chương trình xúc tiến đầu tư…

Chia sẻ về hướng đến mô hình KCN xanh, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 cho biết, ngay từ đầu thành lập KCN thì công ty đã hướng đến KCN xanh, KCN sinh thái.

Công ty đã đầu tư mạnh mẽ để xây dựng hệ thống hạ tầng chuẩn quốc tế, từ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nguồn điện, nước, khí gas cung cấp đến chân hàng rào nhà máy…

Hiện nay, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã hoàn tất hồ sơ để trở thành KCN sinh thái đầu tiên của Việt Nam, tiên phong áp dụng công nghệ quản lý thông minh, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

"Thành công của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đang mở đường cho chuỗi KCN xanh tại Cần Thơ và Đà Nẵng, góp phần định hình thế hệ khu công nghiệp mới, hiện đại, bền vững và hội nhập sâu với chuỗi giá trị toàn cầu", bà Nhi nói thêm.