Sau sáp nhập là thời điểm tốt nhất để bứt phá du lịch Hồ Tràm

Làm mới các điểm du lịch

Ngày 11.11, tại xã Hồ Tràm (TP.HCM) đã diễn ra hội nghị gặp gỡ, trao đổi về phát triển du lịch giữa Sở Du lịch TP.HCM với UBND xã Hồ Tràm. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư, doanh nghiệp lữ hành đã thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch tại Hồ Tràm.

Ông Trịnh Hàng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải (TP.HCM), nguyên Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ông Trịnh Hàng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải (TP.HCM), để du lịch Hồ Tràm phát triển thì TP.HCM phải rà soát, tích hợp các quy hoạch về đất đai, xây dựng; mở rộng đầu tư `thêm các dự án, sản phẩm du lịch.

TP.HCM phải có các chiến lược quảng bá, xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch gắn với chuyển đổi số. Đặc biệt là phải phân định rõ trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp, du khách và người dân để cùng phát triển du lịch Hồ Tràm.

"Khách đến dưỡng bệnh, chữa bệnh thì không nơi nào bằng Hồ Tràm. Vì vậy, Hồ Tràm cần phải có du lịch dưỡng bệnh, chữa bệnh để thu hút khách", ông Trịnh Hàng đề xuất.

Ông Phạm Ngọc Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.HCM cho rằng các địa phương nói chung và Hồ Tràm nói riêng có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch như nghĩa địa cá ông, suối nước khoáng Bình Châu, rừng Bình Châu - Phước Bửu...

Ông Phạm Ngọc Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.HCM đề nghị cần làm mới các điểm du lịch ẢNH: NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, theo ông Hải, nhiều điểm du lịch không được làm mới, không có hướng dẫn viên khi du khách đến tham quan nên lâu dần vắng du khách. "Chúng ta phải làm mới các điểm đến. Để làm việc này thì cần có sự phối hợp giữa các địa phương và doanh nghiệp lữ hành", ông Hải nhấn manh.

Tại hội nghị, UBND xã Hồ Tràm và các doanh nghiệp đầu tư du lịch cũng đề xuất nhiều kiến nghị để tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao doanh thu và hình ảnh điểm đến.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết sở sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị và giải pháp của các đại biểu để báo UBND TP.HCM trong quá trình tham mưu chính sách và triển khai chiến lược phát triển du lịch vùng phía Đông. Trong đó Hồ Tràm được xác định là một trong những điểm đến trọng tâm, giàu tiềm năng và bản sắc.

Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM trao đổi với doanh nghiệp tại hội nghị ẢNH:NGUYỄN LONG

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, cùng sự quan tâm của các sở, ngành, sẽ là nền tảng vững chắc để Hồ Tràm phát triển theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP.HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.

Xã Hồ Tràm đầu tư hạ tầng phát triển du lịch

Ông Nguyễn Túc, Phó chủ tịch UBND xã Hồ Tràm thông tin, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kết nối giao thông (ĐT994, ĐT998….); hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, viễn thông... đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển du lịch nhất là các dự án dọc tuyến ven biển đường 994.

Tuyến quốc lộ 55 qua xã Hồ Tràm ẢNH: NGUYỄN LONG

Riêng tuyến đường 994 được đầu tư, mở rộng góp phần thúc đẩy tình hình phát triển du lịch của địa phương, kết nối các điểm tham quan cho khách du lịch toàn khu vực.

Ngoài ra, UBND xã tiếp tục triển khai công tác chỉnh trang toàn tuyến ven biển trên địa bàn xã Hồ Tràm và các khu trung tâm với những sản phẩm du lịch thu hút du khách như: cầu ngắm biển, Khu công viên biển Hồ Tràm, tuyến phố đi bộ Hồ Tràm…

Hồ Tràm cũng đang tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, khu vui chơi, giải trí, thể thao; tham quan, tìm hiểu đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học; du lịch trải nghiệm; giáo dục môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

"Hồ Tràm đang phát triển các khu du lịch trọng điểm mang tầm quốc gia. Xây dựng thương hiệu du lịch Hồ Tràm trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và là thủ phủ du lịch mới của TP.HCM", ông Túc nhấn mạnh.

Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm phát biểu kết luận tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN LONG

Kết thúc hội nghị, ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm khẳng định sau khi sáp nhập với TP.HCM thì không thời điểm nào tốt nhất để Hồ Tràm bứt phá phát triển du lịch như ngày nay.

"Chúng tôi cam kết đầy đủ trách nhiệm của mình về môi trường biển, an toàn, an ninh trật tự. Xã Hồ Tràm không để mất an ninh trật tự, nhất là trong cơ sở du lịch để không phiền lòng doanh nghiệp, du khách khi đến địa phương", Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm khẳng định.

Hiện nay xã Hồ Tràm có 41 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích khoảng 660 ha. Trong đó, 12 dự án du lịch đã đưa vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 5,5 tỉ USD; 24 dự án đang triển khai xây dựng, hoàn tất thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1,8 tỉ USD và 5 dự án đang thực hiện kêu gọi nhà đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỉ USD. Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến tham quan, tắm biển và nghỉ dưỡng tại các khu, điểm tham quan du lịch và bãi tắm công cộng ước đón và phục vụ gần 3,2 triệu lượt khách. Doanh thu ước đạt gần 4.000 tỉ đồng.



