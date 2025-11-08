60 cán bộ đầu tiên của Petrovietnam học làm lãnh đạo tương lai

Ngày 8.11, Trường cao đẳng Dầu khí (PV College) tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo phát triển "Lãnh đạo tương lai Petrovietnam 2025".

Các học viên tham gia khóa học ẢNH: NGUYỄN LONG

70% trải nghiệm thực tế công việc

Theo PV College, đây là khóa đầu tiên của chương trình. Khóa học này quy tụ 60 học viên xuất sắc, được lựa chọn từ gần một trăm ứng viên tiêu biểu thuộc các đơn vị thành viên trong hệ thống Petrovietnam.

Trong 18 tháng đào tạo và phát triển toàn diện, học viên sẽ tham gia chương trình theo mô hình 10 : 20 : 70 (10% đào tạo chính thức - 20% học hỏi tương tác - 70% trải nghiệm thực tế công việc), được trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản trị hiện đại, tư duy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Ngoài ra, học viên sẽ được trang bị hệ thống kỹ năng quản lý nền tảng cùng kiến thức cốt lõi về quản trị doanh nghiệp; được cập nhật các xu hướng quản trị hiện đại, hướng tới năng lực quản trị đa nhiệm, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Bên cạnh các nội dung về kiến thức, kỹ năng hiện đại và đa dạng, chương trình hỗ trợ học viên nâng cao năng lực tiếng Anh thông qua hệ thống học tập điện tử hiện đại và cá nhân hóa lộ trình học tập, phát triển nghề nghiệp với sự đồng hành của huấn luyện viên trong suốt quá trình đào tạo - phát triển.

Một trong những phần quan trọng nhất của chương trình là đào tạo thực tế thông qua công việc, với sự gắn kết chặt chẽ giữa Petrovietnam, học viên và các đơn vị.

Mô hình đào tạo này không chỉ giúp học viên phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo trong môi trường thực tế mà còn tăng cường khả năng thích ứng, tư duy chiến lược và sự tự tin trong điều hành công việc.

Sẽ mở rộng tuyển chọn tới các nhân sự trẻ tiềm năng ngoài hệ thống

Chương trình dự kiến tuyển sinh hàng năm, đồng thời trong những năm tiếp theo sẽ mở rộng tuyển chọn tới các nhân sự trẻ tiềm năng ngoài hệ thống Petrovietnam nhằm đa dạng hóa nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, cho biết chương trình đào tạo - phát triển "Lãnh đạo tương lai Petrovietnam 2025" đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình phát triển đội ngũ lãnh đạo trẻ kế cận, thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn trong việc chuẩn hóa, trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ lãnh đạo trong kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.