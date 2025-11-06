STEM Innovation Petrovietnam: Thắp sáng ‘nguồn năng lượng tri thức’ cho tương lai đất nước

Hoàn thành 100 phòng STEM Innovation Petrovietnam trước 31.12

Chương trình xuất phát từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, được Petrovietnam khởi động từ ngày 21.9 nhằm cụ thể các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Đây là dự án giáo dục quy mô lớn nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục, hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ có kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; khẳng định quyết tâm của Petrovietnam đồng hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đó, Petrovietnam đã ban hành kế hoạch triển khai 100 phòng STEM Petrovietnam đều đạt tiêu chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố. Mỗi tỉnh được đầu tư 3 phòng thực hành STEM, gồm 2 phòng cho trường THPT và 1 phòng cho trường THCS, ưu tiên địa bàn khó khăn, biên giới. Đến nay, Petrovietnam hoàn thành 11 phòng STEM và quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế trong 100 ngày, trước 31.12.

Điểm đặc biệt của STEM Innovation Petrovietnam không chỉ xây dựng phòng học hiện đại mà còn có tư duy kiến tạo hệ sinh thái giáo dục, kết nối liên thông các phòng STEM trên toàn quốc, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, trước tiên với hệ thống giáo dục Singapore; xây dựng giáo trình, giáo án dành riêng cho hệ thống STEM Innovation Petrovietnam; tổ chức tập huấn giáo viên, phát triển đội ngũ Master Trainers tại địa phương duy trì và lan tỏa chương trình. Đây là mô hình đầu tư không dừng ở "hạ tầng giáo dục" mà nhằm tạo dựng "hạ tầng tri thức", chuẩn bị lực lượng nhân lực chất lượng cao đón đầu kỷ nguyên công nghiệp - năng lượng - công nghệ số.

Từ thực tế triển khai, các chuyên gia đánh giá các phòng STEM Innovation Petrovietnam có tiêu chuẩn hiện đại, được trang bị công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, phục vụ đào tạo theo hướng thực nghiệm, sáng tạo, hội nhập.

Chuyên gia STEM độc lập Đỗ Hoàng Sơn nhận định, Petrovietnam chủ động kiến tạo 100 phòng STEM trên toàn quốc góp phần đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực tương lai cho quốc gia. "Đây sẽ là 100 trung tâm lan tỏa tri thức, nơi học sinh trải nghiệm từ STEM cơ bản tới nâng cao, đổi mới sáng tạo; đồng thời là 'vườn ươm' đào tạo giáo viên cốt cán, tạo hiệu ứng lan tỏa đến hàng vạn trường học", ông Sơn nói.

Ở góc nhìn vĩ mô, TS Dương Tuấn Hưng, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, cho rằng chiến dịch "100 phòng STEM trong 100 ngày" thể hiện thông điệp mạnh mẽ về vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong đổi mới sáng tạo và phát triển con người.

Hạt giống STEM nảy nở thế hệ công dân toàn cầu

Ghi nhận từ các trường học, phòng STEM mở ra cánh cửa để thầy và trò nắm bắt tri thức của nhân loại, đổi mới phương pháp giảng dạy. Cô giáo Nguyễn Thị Mai, Phó hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đánh giá, các phòng học hiện đại giúp nâng cao khả năng dạy học tích hợp, tạo môi trường nuôi dưỡng tư duy khoa học sáng tạo cho học sinh.

Cô Đoàn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ (Hà Nội), coi mô hình này là bước đi giúp chuyển từ lớp học truyền thống sang "lớp học không biên giới", tạo điều kiện để học sinh kết nối và học tập quốc tế, mở rộng tầm nhìn và xây dựng kỹ năng, năng lực, trở thành công dân toàn cầu.

STEM Innovation Petrovietnam đang mở ra một hành trình mới, nơi Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam không chỉ cung cấp năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn thắp sáng những "nguồn năng lượng tri thức" - nguồn năng lượng mạnh nhất, bền bỉ nhất, tạo đà cho tương lai phát triển của đất nước.

Chương trình là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng hành của Petrovietnam với đất nước, đầu tư vào con người chính là đầu tư cho tương lai. Doanh nghiệp phát triển phải đồng hành phụng sự quốc gia và đổi mới sáng tạo phải là động lực tăng trưởng, là trách nhiệm "ươm mầm" cho thế hệ mai sau.

Petrovietnam đang miệt mài "chạy đua" cùng thời gian để hoàn thành từng phòng học. Những hạt giống STEM hôm nay sẽ nảy nở thành những công dân toàn cầu, những kỹ sư, nhà khoa học, làm chủ công nghệ cho tương lai đất nước, góp phần đưa Việt Nam tiến bước mạnh mẽ trên bản đồ trí tuệ và sáng tạo thế giới. STEM Innovation Petrovietnam không chỉ là chương trình giáo dục, mà là hành trình kiến tạo tương lai bằng tri thức, ý chí và khát vọng Việt Nam.

Chia sẻ về STEM Innovation Petrovietnam tại hành lang Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) cho rằng: "Khi doanh nghiệp trang bị cho thế hệ trẻ công cụ và tư duy sáng tạo, nghĩa là đang đầu tư cho chính tương lai kinh tế Việt Nam. Petrovietnam đang thể hiện vai trò đầu tàu không chỉ trong phát triển kinh tế mà cả trong giáo dục và phát triển con người - yếu tố nền tảng cho phát triển bền vững".

Còn đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) gọi đây là "khoản đầu tư vào nguồn năng lượng tri thức" và nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt với các địa phương đồng hành cùng Petrovietnam nhiều năm qua. Mô hình này sẽ tạo "vòng tuần hoàn tri thức" khi thế hệ học sinh hôm nay trở thành lực lượng kỹ thuật, quản lý, đổi mới sáng tạo cho chính các dự án năng lượng và công nghiệp của đất nước trong tương lai.