Thời sự

TP.HCM 'giao khoán' các dự án trọng điểm cho ủy viên thường vụ theo dõi

Sỹ Đông - Vũ Phượng
16/12/2025 06:58 GMT+7

Thành ủy TP.HCM sẽ phân công 'giao khoán' các dự án trọng điểm cho từng ủy viên ban thường vụ theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm đến cùng.

Tối 15.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát đi thông cáo báo chí kết quả hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra cùng ngày.

Trong phần kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết bước sang năm 2026, thành phố có 2 nhiệm vụ lớn. Đầu tiên là cho thành phố bình yên và xử lý các tồn tại cũ (ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm không khí, xây dựng thành phố không ma túy), tháo gỡ các dự án tồn đọng, nhà ở chưa có giấy chủ quyền, các khu đất "vàng" bị bỏ trống...

Thứ 2 là tập trung phát triển TP.HCM đóng vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chuẩn bị các cấu phần mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do… Tất cả hướng tới một mục tiêu xuyên suốt là người dân có chất lượng sống cao hơn, doanh nghiệp coi đây là mảnh đất làm ăn để sinh lợi.

TP.HCM 'giao khoán' ủy viên thường vụ theo dõi dự án trọng điểm- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng nêu 9 nhóm việc cần tập trung của năm 2026, như tận dụng cơ chế đặc thù mới, chủ động đề xuất cơ chế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền, phát huy truyền thống "TP.HCM năng động, sáng tạo".

Đối với các dự án trọng điểm, ông Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phân công "giao khoán" cụ thể từng người phụ trách, đôn đốc, tháo gỡ chịu trách nhiệm đến cùng. Đặc biệt là các dự án đầu tư công, dự án theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự án tư nhân quan trọng và dự án của nhà đầu tư chiến lược.

"Như vừa rồi, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách đền bù", ông Quang dẫn chứng. Bản thân ông Quang với trách nhiệm của Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng sẽ phụ trách công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vì đây là công việc khó nhất, và "không có mặt bằng sẽ không làm gì được".

Một số công việc trọng tâm khác được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu tập trung triển khai gồm rà soát toàn bộ tài sản công, đẩy nhanh lập quy hoạch TP.HCM, phân bố lại không gian đô thị, tiếp tục sắp xếp cán bộ và tổ chức bộ máy tinh gọn, bảo đảm an ninh năng lượng, nghiên cứu chính sách tạo động lực thi đua.

26 chỉ tiêu quan trọng năm 2026 của TP.HCM

Hội nghị Thành ủy TP.HCM cũng xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2026 là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế; đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội...

TP.HCM 'giao khoán' ủy viên thường vụ theo dõi dự án trọng điểm- Ảnh 2.

Các đại biểu thông qua nghị quyết hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 2

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Năm 2026, Thành ủy TP.HCM đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu về kinh tế

  • Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; GRDP/người đạt 9.800 USD/người.
  • Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% trong GRDP.
  • Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt khoảng 60%.
  • Tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP.
  • Tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP, bố trí ít nhất 4 - 5% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
  • Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 7,5%/năm.

Chỉ tiêu văn hóa - xã hội

  • Đến cuối năm 2026, đạt 35 giường bệnh/10.000 dân, 18 bác sĩ/10.000 dân và 31 điều dưỡng/10.000 dân.
  • Người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.
  • Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥ 90% vào năm 2026. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 58% lực lượng lao động trong độ tuổi.
  • Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non đạt 38%, tiểu học đạt 35,3%, trung học cơ sở đạt 42% và trung học phổ thông đạt 37,7%.
  • Bảo đảm tối thiểu 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).
  • Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24% trở lên.
  • Tỷ lệ học sinh/sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 35% trở lên.
  • Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều giảm 0,43%/năm.
Chỉ tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường
  • Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16%.
  • Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đến cuối năm 2026 đạt từ 70%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đạt 30 - 35%. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 45%.
  • Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 10,74%.
  • Đến cuối năm 2026, số căn hộ nhà ở xã hội phấn đấu đạt 25.287 căn.
  • Diện tích nhà ở bình quân đầu người cuối năm 2026 đạt 27,69 m2/người.
  • Hoàn thành di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch.

Chỉ tiêu cải cách hành chính

  • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 10/34.
  • Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp hạng 5/34.

Chỉ tiêu bảo đảm an ninh

  • Bảo đảm tuyển quân đạt 100%.
  • Giảm tối thiểu 5% mỗi năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội và an toàn giao thông.
  • Phấn đấu kéo giảm 5% tổng số vụ cháy cấp III trở lên.
  • Phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu 50% xã, phường, đặc khu không ma túy; 100% xã, phường, đặc khu không phức tạp về ma túy.

