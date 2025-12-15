Bí thư Trần Lưu Quang: Không vội vàng bố trí lại công chức phường, xã

Thông điệp trên được ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, trao đổi tại phần bế mạc hội nghị Thành ủy TP.HCM chiều 15.12. Sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, công chức là 2 vấn đề lớn được người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM dành nhiều thời gian phân tích, nêu giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Về tổ chức bộ máy, sắp tới, TP.HCM sẽ tách một số đảng bộ thành đảng bộ độc lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, điển hình là Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng. Hiện TP.HCM có 74 trường đại học, chưa tính trường cao đẳng, trung cấp. Hiện Đảng bộ Đại học Quốc gia thuộc Thành ủy TP.HCM nhưng Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng thì thuộc Đảng ủy UBND TP.HCM.

Việc này khiến Đảng ủy UBND TP.HCM quá tải, còn Thành ủy TP.HCM lại không thể chỉ đạo sâu sát đảng bộ này, trong khi đây là những đơn vị chủ công phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, Thành ủy TP.HCM cũng sẽ nghiên cứu thành lập đảng bộ của các đơn vị y tế và trường y trên địa bàn. Các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ có thay đổi tổ chức bộ máy cho hiệu quả hơn.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục làm mạnh mẽ công tác cán bộ, không kể cấp nào, kể cả Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cũng phải sắp xếp lại cho hợp lý. Việc sắp xếp theo nguyên tắc chọn người cho công việc, dân chủ, lắng nghe và không bảo thủ.

"Không bảo thủ ở chỗ nếu đã đổi mà thấy trật thì đổi lại", ông Quang nói, và nhấn mạnh mong muốn làm sao có đội hình mạnh nhất.

Sắp xếp công chức linh hoạt, hài hòa

Về bố trí công chức ở cơ sở, Bí thư Trần Lưu Quang biểu dương Giám đốc Sở Nội vụ đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp, bố trí lại công chức ở phường, xã, đặc khu nhằm giải quyết câu chuyện cán bộ "vừa thừa vừa thiếu".

Theo ông Quang, áp lực của Sở Nội vụ đến từ yêu cầu của Bộ Chính trị đặt ra cho TP.HCM là đến giữa tháng 10.2025 phải sắp xếp xong. Tuy nhiên, việc sắp xếp phải đảm bảo nguyên tắc đội hình nơi sắp xếp phải mạnh hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Để đạt mục tiêu trên, ông Quang cho rằng cần thông suốt ở 3 nơi, gồm lãnh đạo nơi công chức đang làm việc, lãnh đạo nơi công chức sẽ đến và chính bản thân công chức thuộc diện điều động.

TP.HCM đang sắp xếp lại công chức ở các phường, xã, đặc khu ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đằng nào cũng chậm rồi, chúng ra đừng có làm hình thức. Chúng ta chấp nhận chậm bị phê bình vì chậm còn hơn là đẩy anh em mình vào chỗ rời rạc, yếu hơn. Đó không phải là mong muốn của tất cả mọi người", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhấn mạnh bố trí cán bộ phải cân nhắc kỹ. Bởi lẽ, mọi công chức đều đang có vị thế đàng hoàng, khi dời qua là vị thế mất đi, nếu không thông suốt sẽ bức xúc. Do vậy, việc sắp xếp công chức không vội vã mà cần có lộ trình, triển khai linh hoạt, hài hòa, khuyến khích chuyển đổi trong nội bộ cấp xã và đào tạo thực chất.

Ngoài ra, ông Quang cũng nêu đề xuất để Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trao đổi là thí điểm việc giao tổng biên chế cho cấp xã, sau đó lãnh đạo địa phương tự cân đối số lượng công chức giữa khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền.