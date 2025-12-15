Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM tăng tốc chống kẹt xe: Metro, AI và hạn chế xe cá nhân

Vũ Phượng - Sỹ Đông
15/12/2025 17:02 GMT+7

Giám đốc Sở Xây dựng đã nêu nhiều giải pháp để chống kẹt xe trên địa bàn TP.HCM, đó là: làm thêm metro, dùng AI điều tiết giao thông và hạn chế xe cá nhân.

Ngày 15.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai. Tại hội trường, các đại biểu nêu ý kiến thảo luận. Trong đó, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đã nêu những giải pháp chống kẹt xe trên địa bàn.

TP.HCM tăng tốc chống kẹt xe: Metro, AI và hạn chế xe cá nhân- Ảnh 1.

TP.HCM gia tăng kẹt xe sau sáp nhập

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là 1 trong 4 yêu cầu lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất.

Năm 2030, hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM hoàn thiện

Theo ông Trần Quang Lâm, TP.HCM hiện có hơn 1 triệu ô tô và khoảng 10 triệu xe mô tô, tỷ lệ đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 15%. Sau sáp nhập, khu vực trung tâm thành phố phát triển theo mô hình đô thị nén (TOD), dẫn đến việc các trung tâm hành chính, dịch vụ vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM cũ.

Điều này làm phát sinh nhu cầu đi lại lớn, khiến lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ tăng khoảng 24%, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Để giải quyết tình trạng này, TP.HCM đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và xác định phát triển hạ tầng giao thông bền vững, hiện đại là giải pháp then chốt.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, TP.HCM tập trung đầu tư hệ thống đường bộ gồm vành đai, cao tốc, các trục chính, cửa ngõ và kết nối vùng. Hiện có 79 công trình, dự án lớn đang triển khai, trong đó phần lớn là dự án giao thông. Dự kiến đến năm 2030 khung hạ tầng giao thông đường bộ của TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thiện.

TP.HCM tăng tốc chống kẹt xe: Metro, AI và hạn chế xe cá nhân- Ảnh 2.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nêu những giải pháp chống kẹt xe trên địa bàn

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với hệ thống đường sắt đô thị, TP.HCM đang chuẩn bị đầy đủ cơ sở khoa học và pháp lý. Nghị quyết 188 của Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 đã tạo thêm thẩm quyền, cho phép áp dụng các thủ tục rút gọn, giúp tiến độ triển khai nhanh hơn chưa từng có.

Từ nay đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng 6 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 190 km; đến năm 2035, mạng lưới đường sắt đô thị sẽ đạt khoảng 355 km. Đây là các trục giao thông lớn, được triển khai bằng cả nguồn vốn đầu tư công và thu hút nhà đầu tư.

Dùng AI để kéo giảm kẹt xe

Từ bài học của Singapore, ông Trần Quang Lâm cho rằng nếu chỉ đầu tư hạ tầng mà không phát triển giao thông công cộng, không kết nối đa phương thức và không tổ chức giao thông, đô thị thông minh thì ùn tắc khó được giải quyết căn cơ. 

Do đó, TP.HCM xác định phát triển giao thông công cộng là hướng đi chủ đạo, đồng thời từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.

TP.HCM đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch và nghị quyết của HĐND để triển khai, với 27 nhóm giải pháp cụ thể nhằm "kéo" giao thông công cộng đến gần người dân và "đẩy" phương tiện cá nhân ra xa khu vực trung tâm.

TP.HCM tăng tốc chống kẹt xe: Metro, AI và hạn chế xe cá nhân- Ảnh 3.

TP.HCM đang dùng camera AI để điều tiết giao thông tại một số giao lộ giúp kéo giảm kẹt xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết định hướng lớn trong 5 năm tới là chú trọng quy hoạch đô thị theo hướng đồng bộ, bảo đảm đầy đủ nhà ở, trường học và các dịch vụ thiết yếu, nhằm hạn chế phát sinh nhu cầu đi lại. Trước mắt, TP.HCM đang tập trung tối ưu hóa hạ tầng hiện hữu.

"Toàn thành phố có gần 2.000 nút giao thông sử dụng đèn tín hiệu, được kết nối và điều khiển từ xa theo kịch bản, kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu lưu lượng. Tại trục Mai Chí Thọ, việc ứng dụng công nghệ đã giúp lưu lượng phương tiện qua nút giao tăng khoảng 18%", ông Trần Quang Lâm thông tin.

TP.HCM tăng tốc chống kẹt xe: Metro, AI và hạn chế xe cá nhân- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được điều hành phần thảo luận kinh tế - xã hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho hay, TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình giao thông, bảo đảm đồng bộ với quá trình phát triển đô thị. Mạng lưới xe buýt tiếp tục được mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối đa phương thức, kể cả đi bộ.

Trong 2 năm qua, TP.HCM đã bố trí vốn cho các quận, huyện trước đây cải tạo khoảng 1.000 km vỉa hè, góp phần thúc đẩy kết nối giao thông công cộng. Thành phố cũng từng bước đưa xe đạp vào hệ thống giao thông, phát triển các loại hình giao thông xanh, phi cơ giới.

Về lâu dài, TP.HCM sẽ sắp xếp lại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm hành chính gắn với hệ thống metro, từ đó tổ chức giao thông đồng bộ hơn so với tình trạng phân tán như hiện nay.

