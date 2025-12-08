TP.HCM điều động công chức quy mô lớn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường vừa gửi văn bản đề nghị các sở ngành, UBND phường, xã, đặc khu triển khai đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là công chức) tại cấp xã.

Lãnh đạo TP.HCM lưu ý việc điều động, biệt phái, tăng cường công chức phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, công tâm và lựa chọn đúng người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Việc tăng cường công chức cho UBND cấp xã được thực hiện theo phương án điều động, biệt phái từ cấp sở về cấp xã; điều chuyển, sắp xếp giữa các cơ quan trong từng phường, xã, đặc khu và điều chuyển giữa các phường, xã, đặc khu với nhau.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa (TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM giao 6 sở ngành (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm chuyển đổi số) phối hợp các phường, xã, đặc khu còn thiếu công chức để điều động, bố trí công chức có chuyên môn, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc điều động, tăng cường công chức cho cấp xã phải bảo đảm duy trì nhân sự thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị hiện tại. Trường hợp nhân sự hiện có không đảm bảo để điều động, tăng cường thì báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo thực hiện giải pháp khác.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chủ động báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp rà soát, điều động, sắp xếp giữa khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền trong phạm vi nội bộ đơn vị hành chính cấp xã và khác đơn vị hành chính cấp xã. UBND TP.HCM yêu cầu việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành trước ngày 20.12.

Song song đó, UBND cấp xã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các phòng ban, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo hướng dẫn, lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng trình Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt.

Đảm bảo chính sách cho công chức tương đồng giữa các cơ quan

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, sở phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tham mưu, kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành quy định về chính sách, chế độ nhằm bảo đảm tính tương đồng giữa cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chính quyền với khối Đảng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM sẽ thực hiện đợt điều động cán bộ, công chức, viên chức lớn nhất trong năm 2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đây là đợt điều động cán bộ, công chức, viên chức quy mô lớn nhất tại TP.HCM trong năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động của cấp huyện.

Việc bố trí nhân sự theo nguyên tắc cộng dồn khi sáp nhập đã dẫn đến tình trạng cán bộ, công chức vừa thừa vừa thiếu mà lãnh đạo TP.HCM nhiều lần nêu ra tại một số hội nghị.

Thời gian qua, TP.HCM đã liên tục điều động, bố trí công chức giữ chức danh lãnh đạo các sở ngành về các phường, xã, đặc khu. Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng biệt phái công chức tăng cường cho các phường, xã trọng điểm.