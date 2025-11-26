TP.HCM sẽ tiếp nhận viên chức vào làm công chức

Đây là một trong những giải pháp bổ sung công chức cho chính quyền cấp xã được Sở Nội vụ TP.HCM nêu ra trong báo cáo giải trình gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về các kiến nghị của cử tri sau gần 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phản ánh của cử tri, sau khi tinh gọn tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, công chức giảm trong khi khối lượng công việc tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, đô thị, chuyển đổi số, tư pháp... dẫn đến hiệu quả giải quyết công việc chưa cao. Ngoài ra, nhiều cán bộ, công chức có trình độ, kinh nghiệm xin nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức phần nào gây khó khăn cho hoạt động của bộ máy.

Do đó, cử tri kiến nghị sớm kiện toàn, bố trí, điều chuyển cán bộ phù hợp với chuyên môn, sở trường; có chính sách hợp lý để giữ chân, thu hút cán bộ có năng lực…

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết sẽ có giải pháp bổ sung công chức chuyên môn sâu cho các phường, xã, đặc khu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giải trình về vấn đề này, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết đang tham mưu đề án rà soát, sắp xếp, bố trí công chức tại xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Đề án bao gồm giải pháp bổ sung nhân sự phù hợp với các vị trí chuyên môn sâu còn thiếu theo yêu cầu thực tế và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị.

Sau khi đề án được thông qua, Sở Nội vụ sẽ phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu tham mưu tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức hoặc ký hợp đồng để đảm bảo nhân sự làm việc tại cấp xã.

Sở Nội vụ cũng cho biết đang triển khai nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao như thu nhập tăng thêm, hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng…

Từ ngày 1.7 đến nay, TP.HCM tổ chức 13 hội nghị tập huấn cho hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu, tập trung vào lĩnh vực hành chính công, nội vụ, tư pháp, văn hóa, thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sắp tới, TP.HCM tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính, đấu thầu.

Hồ sơ đăng ký thường trú giải quyết trong 7 ngày

Cử tri xã Bình Hưng phản ánh hiện nay, thủ tục hành chính còn rườm rà, người dân khi đến làm việc tại cơ quan nhà nước phải xuất trình nhiều loại giấy tờ, gây mất thời gian. Đặc biệt, việc đăng ký cư trú trực tuyến có trường hợp kéo dài 30 ngày, ảnh hưởng đến việc giải quyết các công việc khác.

Giải trình, Sở Nội vụ cho biết nội dung này thuộc phạm vi triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Người dân làm thủ tục hành chính ở TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo quy định hiện hành, thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú là 7 ngày làm việc, đăng ký tạm trú là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến qua dịch vụ công không đầy đủ hoặc có sai sót, hệ thống sẽ trả hồ sơ để người dân bổ sung và chỉ tính thời hạn giải quyết kể từ khi hồ sơ được nộp lại hợp lệ.

Do ý kiến cử tri không nêu rõ loại hồ sơ và thời điểm thực hiện cụ thể nên chưa có cơ sở để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ.

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Công an TP.HCM và Văn phòng UBND TP.HCM kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú trực tuyến, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, đảm bảo mọi thủ tục thực hiện đúng thời hạn, công khai, minh bạch.