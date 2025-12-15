TP.HCM báo động ô nhiễm không khí: 2 'thủ phạm' chính và hướng giải quyết ngay

Ngày 15.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai. Tại hội trường, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường, cho biết thành phố triển khai đề án giảm ô nhiễm môi trường từ nay đến năm 2030, đồng thời xây dựng định hướng dài hạn đến năm 2045. Trong đó, ô nhiễm không khí được xác định là vấn đề báo động và cần ưu tiên xử lý ngay.

Ô nhiễm không khí là vấn đề báo động cần ưu tiên xử lý ngay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

2 "thủ phạm" gây ô nhiễm không khí ở TP.HCM

Theo ông Thắng, qua theo dõi dư luận và phản ánh của báo chí, Hà Nội và TP.HCM hiện là hai đô thị có mức độ ô nhiễm cao. Trước thực trạng này, TP.HCM xác định trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ tập trung giải quyết 2 nhóm vấn đề trọng tâm là ô nhiễm không khí từ giao thông và sản xuất công nghiệp.



Về giao thông, thống kê đến tháng 11.2025 cho thấy TP.HCM có hơn 12 triệu phương tiện, bao gồm ô tô và mô tô. Để từng bước giảm ô nhiễm không khí từ giao thông, thành phố đã ban hành và triển khai 4 đề án trọng điểm.

Đề án thứ nhất tập trung chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân sang giao thông công cộng, trong đó ưu tiên chuyển đổi xe buýt chạy xăng, dầu sang sử dụng điện và khí CNG. Đến nay, TP.HCM đã chuyển đổi khoảng 50% số xe buýt (trong tổng số 2.300 xe), qua đó góp phần giảm đáng kể nguồn phát thải từ giao thông công cộng. Từ nay đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn tất chuyển đổi toàn bộ phương tiện công cộng theo hướng xanh, sạch hơn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, nêu những giải pháp chống ô nhiễm không khí ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đề án thứ hai là phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Hiện TP.HCM đã có 1 tuyến metro đưa vào khai thác. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ tập trung đầu tư, hoàn thiện 6 tuyến metro cơ bản, nhằm tạo bước chuyển rõ rệt trong việc thay đổi thói quen đi lại của người dân, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Đề án thứ ba liên quan đến chuyển đổi phương tiện taxi. Hiện nay, hơn 71% số taxi ở TP.HCM đã sử dụng động cơ điện, thay thế cho phương tiện chạy xăng, dầu trước đây. Đây là nhóm giải pháp đang được ngành giao thông và môi trường tiếp tục kiểm soát, mở rộng trong thời gian tới.

Song song đó, thành phố khuyến khích xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực lõi đô thị, nhằm từng bước kéo giảm ô nhiễm không khí tại các khu vực trung tâm.

Đề án thứ tư là nhóm giải pháp về chính sách, nhằm tạo hành lang pháp lý và cơ chế hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông. Cả 4 đề án đã được ban hành và đang được triển khai đồng bộ.

TP.HCM đặt mục tiêu kéo giảm ô nhiễm không khí xuống thấp nhất trong các nguồn ô nhiễm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với lĩnh vực công nghiệp, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết TP.HCM hiện có hơn 23.000 cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, trong đó khoảng 2.200 cơ sở có phát thải khí. Ngành công nghiệp đang tập trung kiểm soát chặt nguồn thải, áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhằm cải thiện chất lượng không khí.

"Thành phố xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu từ nay đến năm 2030 kéo giảm mức ô nhiễm không khí xuống thấp nhất trong các nguồn ô nhiễm hiện nay", ông Nguyễn Toàn Thắng nói.

Dứt điểm dự án chống ngập trong năm 2026

Trao đổi các ý kiến, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: để các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường phát huy hiệu quả, cần đẩy mạnh truyền thông và tạo sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, cần có lộ trình rõ ràng, chính sách phù hợp và sự quyết liệt của các sở, ngành, địa phương.

Về vấn đề ngập nước, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường thực hiện quyết liệt, làm việc với đơn vị thi công dự án chống ngập để dứt điểm trong năm 2026.



Trường hợp các giải pháp hiện nay chưa đạt yêu cầu, TP.HCM sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có các giải pháp từ Hà Lan, nhằm xây dựng phương án chống ngập căn cơ, bài bản và khoa học hơn.





