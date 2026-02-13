Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM lên kế hoạch bầu cử sớm cho 4.538 cử tri làm nhiệm vụ dài ngày trên biển

Thúy Liễu
Thúy Liễu
13/02/2026 18:03 GMT+7

Chiều 13.2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP.HCM) tổ chức phiên họp thứ 6.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TP.HCM thống nhất nhiều nội dung chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp thứ 6 Ủy ban Bầu cử TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Phiên họp tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị cho 4 khu vực bầu cử sớm tại TP.HCM (khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2 thuộc phường Phước Thắng, khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc phường Tam Thắng, khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc xã Long Sơn).

Trước đó, để bảo đảm quyền bầu cử của cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực đặc thù trên địa bàn TP.HCM, với tổng số khoảng 4.538 cử tri, sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc (ngày 15.3).

Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cử tri thuộc diện này đang công tác tại các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, nhà giàn DK1 và các giàn khoan dầu khí. Do đặc thù nhiệm vụ thường xuyên trực chiến, làm việc xa bờ, không thể rời vị trí hoặc trở về đất liền đúng ngày bầu cử toàn quốc, nên việc tổ chức bỏ phiếu sớm là cần thiết, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền công dân.

TP.HCM thống nhất nhiều nội dung chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố chủ trì phiên họp

ẢNH: THÚY LIỄU

Ủy ban Bầu cử TP.HCM cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị gồm lên kế hoạch phối hợp với cơ quan liên quan triển khai in ấn, tuyên truyền bầu cử… cho những điểm bầu cử sớm.

Sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử, sẽ khẩn trương hướng dẫn các ứng viên viết tiểu sử, chương trình hành động, niêm yết danh sách ứng cử viên… đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã lên kế hoạch chi tiết cho công tác tổ chức bầu cử tại 4 khu vực bầu cử sớm. Trong đó có việc niêm phong phòng phiếu, bảo quản và vận chuyển an toàn về đất liền để kiểm phiếu chung. Đồng thời có phương án dự phòng khi không thể đưa phiếu bầu về đất liền trong thời gian quy định…

Công bố đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử tại TP.HCM

Ủy ban Bầu cử TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 công bố số điện thoại 5 người phụ trách đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử, gồm:

  1. Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM: Số điện thoại: 0392.080.208, phụ trách hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức kỳ họp thứ 1 của HĐND cấp xã nhiệm kỳ mới và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.
  2. Bà Dương Thị Thùy Oanh, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính TP.HCM: Số điện thoại: 0988.806.396, phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác dự toán, lập hồ sơ và thanh, quyết toán liên quan kinh phí phục vụ bầu cử.
  3. Ông Phạm Minh Đức, Phó trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM: Số điện thoại: 0941.550.568, phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến công tác vận động bầu cử và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.
  4. Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Phó trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP.HCM: Số điện thoại: 0988.996.761, phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác tổ chức bầu cử và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.
  5. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM: Số điện thoại: 0786.434.445, phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác lập, hoàn thiện danh sách cử tri, in thẻ cử tri và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.


