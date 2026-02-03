Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM có 8 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thúy Liễu
Thúy Liễu
03/02/2026 18:01 GMT+7

Qua hiệp thương lần 2, TP.HCM thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó 8 người tự ứng cử và 221 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI.

Ngày 3.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì cùng sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận, xem xét hồ sơ và biểu quyết 100% thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử. Đáng chú ý, trong số này có 8 người tự ứng cử, chiếm hơn 13% tổng số ứng viên, còn lại 52 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.

Theo quy định, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, số đại biểu được bầu là 38 đại biểu, số người ứng cử theo luật định là 64 người.

TP.HCM có 8 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của TP.HCM thống nhất sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ẢNH: VŨ HOÀNG

Đối với đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, hội nghị cũng thống nhất 100% thông qua danh sách sơ bộ 221 người ứng cử (có 1 người xin rút trong số danh sách 222 người do Ủy ban Bầu cử TP.HCM tiếp nhận trước đó). Thành phố có 42 đơn vị bầu cử HĐND, số đại biểu được bầu là 125, trong khi số người ứng cử theo quy định là 208 người.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, hiệp thương lần thứ 2 là bước có tính chất quyết định trong quy trình hiệp thương theo luật định, nhằm đánh giá cụ thể chất lượng nhân sự. Việc lập danh sách phải bảo đảm dân chủ, khách quan, tuân thủ nghiêm pháp luật, lựa chọn những người đủ "tâm - tầm - trí", tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và khả năng đóng góp cho hoạt động của cơ quan dân cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp từ ngày 4 - 8.2. Riêng người tự ứng cử sẽ được lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) theo đúng quy định.

Dự kiến, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI sẽ được tổ chức vào ngày 10.2.2026.

TP.HCM bàn giao hồ sơ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TP.HCM bàn giao hồ sơ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tính đến 17 giờ ngày 1.2, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

