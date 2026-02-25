TP.HCM: Tại sao đất công mua bán giấy tay thành gara ô tô, quán cà phê?

Khu đất công này có diện tích khoảng 3.500 m2, tại địa chỉ 1658A, mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng (TP.HCM), trước đây là phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khu đất rộng hàng ngàn mét vuông là đất công nhưng bị cá nhân mua bán bằng giấy tay, hiện nay là cà phê sân vườn, gara ô tô ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo UBND phường 12 cũ, khu đất này là đất của Tập đoàn muối Nam Bình. Năm 1988, Tập đoàn muối Nam Bình giải thể, ông Nguyễn Văn Phước sử dụng đến năm 2020 thì chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Các.

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, khu đất này có chiều dài mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp hơn 40 m. Mặt tiền đất chia làm 2 khu rõ rệt, một phần làm gara sửa xe "Xuyên ô tô", phần còn lại là quán cà phê sân vườn, hát với nhau "Quyên Ngô".

Năm 2021, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cũ, đã có văn bản trả lời kết quả giải quyết tố cáo của công dân nêu rõ, khu đất 3.500 m2, thuộc thửa đất số 422, 588, tờ bản đồ số 108. Năm 2017, HĐND thành phố Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 02 về việc xác lập và quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn phường 12, qua đó, khu đất trên là đất công do nhà nước quản lý. Hiện tại bà Ngô Ngọc Quyên là người đang cư trú tại số nhà 1658A đường Võ Nguyên Giáp. Bà Quyên có giấy viết tay từ bà Nguyễn Thị Tư cho ông Nguyễn Văn Phước, lập ngày 20.5.1998; giấy viết tay từ ông Nguyễn Văn Phước và ông Nguyễn Hoàng Các lập ngày 22.1.2001.

Bà Quyên nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Hoàng Các theo hợp đồng mua bán nhà đất viết tay ngày 20.11.2002.

Đây là khu "đất vàng" ở mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, dài hơn 40 m ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo giấy xác nhận về nhà, đất ở ngày 30.7.2012 của UBND phường 12 cũ nêu rõ nguồn gốc khu đất nói trên thuộc đất của Tập đoàn muối Nam Bình. Năm 1988, tập đoàn giải thể, ông Phước tiếp tục sử dụng đến năm 2010 thì chuyển nhượng cho ông Các bằng giấy tay.

Kiểm tra rồi 5 năm sau vẫn còn đó

Ngày 10.12.2020, Thanh tra thành phố Vũng Tàu Tàu (cũ) đã chủ trì, kết hợp với công chức địa chính - đô thị của phường 12 cũ, khu phố 4 tiến hành kiểm tra hiện trạng, ghi nhận tại địa chỉ 1658A đường Võ Nguyên Giáp thì nhà khóa cửa bên ngoài.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận hiện trạng toàn bộ diện tích khoảng 3.500 m2 xây dựng tường bao xung quanh, mặt trước tường bao có kết cấu trụ gạch, vách kính. Trên khu đất có các công trình như sân vườn, nhà để xe, nhà cấp 4 có kinh doanh rửa xe.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cũ, khẳng định trong văn bản trả lời kết quả giải quyết tố cáo của công dân, việc xây dựng nhà và các công trình tại 1658A đường Võ Nguyên Giáp là xây dựng trên đất công do nhà nước quản lý, trách nhiệm thuộc về các cá nhân được giao quyền trong công tác kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và lãnh đạo UBND phường 12 qua các thời kỳ. Do đó cần được kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định.

Tuy vậy, gần 5 năm sau khi Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cũ ký văn bản trả lời kết quả giải quyết tố cáo của công dân thì đến nay khu đất này vẫn còn… nguyên vẹn các công trình xây dựng trái phép. Khu đất này vẫn đang được bà Quyên sử dụng, hiện có quán cà phê sân vườn, hát với nhau, bên cạnh đó là gara ô tô.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 24.2, một lãnh đạo UBND phường Phước Thắng cho biết khu đất công này đã bị chiếm giữ từ lâu, đã qua nhiều thời kỳ lãnh đạo. UBND phường Phước Thắng sẽ rà soát lại nguồn gốc khu đất, quá trình sử dụng, xây dựng để có hướng xử lý.