Dự án khu du lịch Vũng Tàu Paradise: Khi nào thu hồi được 220 ha đất vàng?

Dự án hết hoạt động vẫn chưa góp đủ vốn

Dự án khu du lịch Vũng Tàu Paradise rộng 220 ha vốn là khu đất vàng nằm trên địa bàn phường Tam Thắng, TP.HCM (trước đây là TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), có mặt tiền giáp biển (bãi tắm Thùy Vân) hàng trăm mét.

Khu du lịch Vũng Tàu Paradise rộng 220 ha ở vị trí đất vàng của TP.Vũng Tàu trước đây ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án do Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp giấy phép đầu tư vào năm 1991.

Thời hạn hoạt động của dự án là 25 năm, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 100 triệu USD. Theo giấy phép, phía nước ngoài là Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan) góp 75% vốn điều lệ bằng tiền mặt; phía Việt Nam là Công ty dịch vụ du lịch quốc tế Vũng Tàu (doanh nghiệp nhà nước) góp 25% vốn bằng giá trị quyền sử dụng 220 ha đất trong thời hạn 25 năm.

Năm 1991, Công ty dịch vụ du lịch quốc tế Vũng Tàu có văn bản xin cấp 220 ha đất với thời hạn sử dụng 25 năm. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định giao đất cho công ty để liên doanh với nước ngoài xây dựng và kinh doanh khu văn hóa, thể thao, du lịch.

Trên cơ sở quyết định này, UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo lúc đó đã ban hành quyết định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty dịch vụ du lịch quốc tế Vũng Tàu.

Những bãi đất trống trong khu du lịch Vũng Tàu Paradise ẢNH: NGUYỄN LONG

Đến năm 1993, toàn bộ 220 ha đất đã được bàn giao trên thực địa cho Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise để triển khai dự án.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, tổng số vốn thực tế được góp vào công ty liên doanh chỉ đạt khoảng 26,5 triệu USD, tương đương 57% vốn điều lệ cam kết.

Việc góp vốn không đầy đủ, không rõ ràng đã trở thành nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tranh chấp kéo dài giữa các bên trong liên doanh, đặc biệt là bất đồng về giá trị vốn góp của phía nước ngoài.

Mặc dù các bên đã thuê đơn vị giám định giá trị vốn đầu tư vào các năm 2005 và 2008, song đến khi dự án hết thời hạn hoạt động, vẫn không đạt được sự thống nhất.

Hết hạn dự án nhưng chưa thể thanh lý

Theo giấy phép đầu tư, dự án khu du lịch Vũng Tàu Paradise chính thức hết thời hạn hoạt động vào năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các bên liên doanh vẫn chưa thống nhất được việc quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như phương án thanh lý dự án theo quy định pháp luật.

Dự án chưa góp đủ vốn theo cam kết, tiến độ triển khai chậm, hiệu quả sử dụng đất thấp, nhiều hạng mục bỏ hoang trong thời gian dài.

Khu khách sạn đã dừng hoạt động trong khu du lịch Vũng Tàu Paradise ẢNH: NGUYỄN LONG

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 đã kết luận dự án sử dụng đất không hiệu quả và có nhiều vi phạm pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và đất đai.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án, yêu cầu Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise thực hiện thanh lý theo quy định.

Trước đó năm 2016, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng đã ban hành Quyết định số 3776 thu hồi 220 ha đất của dự án khi hết hạn hoạt động 25 năm. Tuy nhiên, quá trình xử lý sau đó tiếp tục phát sinh vướng mắc pháp lý liên quan đến việc xác định chính xác thời điểm kết thúc thời hạn sử dụng đất.

Sau đó, ngày 13.9.2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã ra quyết định thu hồi Quyết định số 3776 để điều chỉnh lại căn cứ pháp lý cho việc xử lý dự án.

Ngày 7.12.2018, Kiểm toán Nhà nước có thông báo yêu cầu xử lý khu đất 220 ha theo đúng quy định pháp luật và truy thu tiền thuê đất đối với Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise.

Đến năm 2020, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục kiến nghị thanh lý hợp đồng và truy thu tiền thuê đất với số tiền tạm tính gần 330 tỉ đồng cho giai đoạn sau khi hợp đồng thuê đất hết hiệu lực.

Chỉ hoạt động sân golf, nhiều khu đất bỏ hoang

Theo báo cáo của UBND TP.Vũng Tàu năm 2023, trong tổng diện tích 220 ha đất của dự án, chỉ có hơn 135 ha khu sân golf, văn phòng và các hạng mục phụ trợ là còn duy trì hoạt động liên tục.

Nhà hàng của khu du lịch Vũng Tàu Paradise để hoang từ nhiều năm nay

ẢNH: NGUYỄN LONG

Các khu nhà rông, nhà hàng, khu vui chơi đã ngừng sử dụng từ tháng 6.2021. Phần diện tích còn lại hơn 74 ha là đất trống, nền móng cũ, công trình hoang phế, cỏ dại mọc um tùm.

Thực trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và định hướng phát triển du lịch chất lượng cao của TP.Vũng Tàu.

Theo quy hoạch chung TP.Vũng Tàu cũ đến năm 2035, được Thủ tướng phê duyệt năm 2019, toàn bộ 220 ha khu đất Vũng Tàu Paradise được định hướng là đất hỗn hợp du lịch, dịch vụ, sân golf. Tuy nhiên, đến nay khu đất này vẫn chưa được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với định hướng mới.

Dãy nhà ngay cạnh bãi biển để trống lâu nay ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay chỉ có sân golf tại khu du lịch Vũng Tàu Paradise đang hoạt động dù đất đã có quyết định thu hồi. Còn lại khu khách sạn, nhà hàng… đang bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Từ thực tế đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp quyết liệt để truy thu tiền thuê đất đối với Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise kể từ khi dự án hết hạn, đồng thời sớm hoàn tất thủ tục pháp lý để thu hồi toàn bộ 220 ha đất.

Việc thu hồi không chỉ nhằm chấm dứt tình trạng "dự án treo" kéo dài gần 10 năm, mà còn mở ra cơ hội đấu giá quyền sử dụng đất hoặc lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực, phù hợp với quy hoạch và lợi ích phát triển chung của TP.HCM mới.