Vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam ở Nhơn Trạch

Tổ hợp nhà máy cung cấp hơn 9 tỉ kWh/năm

Ngày 14.12, Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và nhà máy điện Nhơn Trạch 4 (nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4) tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan nhà máy ẢNH: CÔNG NGHĨA

Đây là cụm dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, có ý nghĩa tiên phong trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power - đơn vị thành viên của Petrovietnam làm chủ đầu tư; liên danh nhà thầu Lilama - Samsung C&T là tổng thầu EPC. Cụm dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỉ USD.

Với tổng công suất 1.624 MW, nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỉ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía nam.

Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vận hành hệ thống ổn định

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết ngành năng lượng duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và sinh kế của người dân, phát triển của đất nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, nhân viên tại nhà máy ẢNH: CÔNG NGHĨA

Với hơn 9 tỉ kWh điện cung cấp mỗi năm từ dự án, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước (nguồn điện chủ động và ổn định), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia.

Dự án cũng đem lại những ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vùng kinh tế và các địa phương. Đó là khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải bằng "0", bảo đảm mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26. Đảm bảo an ninh năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên đất nước.

Đánh dấu bước chuyển đổi căn bản về mặt tư duy, mô hình và xu hướng phát triển nguồn năng lượng xanh, bền vững, hiện đại, giảm 40% phát thải carbon so với điện than và 30% phát thải carbon so với điện dầu mỏ (từ nguồn năng lượng hóa thạch sang nguồn năng lượng tái tạo).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò tập đoàn năng lượng quốc gia có tính định hướng và dẫn dắt toàn ngành; là điểm tựa trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng (năng lượng tái tạo, hydrogen, LNG, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi…), tự tin và bản lĩnh tiến thẳng lên công nghệ cao.

Các cơ quan, chủ thể liên quan vận hành dự án bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tối ưu hóa hiệu suất, quy định về môi trường. Tăng cường phối hợp với các cơ quan trong hệ thống điện quốc gia, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tối ưu để vận hành hệ thống ổn định, tận dụng cơ chế giá điện theo giờ để tăng doanh thu khi giá cao và bảo đảm tính cạnh tranh cao nhất.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan lập kế hoạch bảo đảm LNG dài hạn kết hợp giao ngay để giảm rủi ro biến động giá, đồng thời kết hợp nhà thầu quốc tế và nội địa để giảm chi phí, tối ưu chi phí bảo dưỡng.

Rà soát, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, nhất là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ cho toàn bộ chuỗi cung ứng LNG và cơ chế vận hành các nhà máy nhiệt điện LNG, từ dự án tiêu biểu, kiểu mẫu này nhân rộng ra.