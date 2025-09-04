Khởi động dự án khu TĐC phục vụ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 4.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa - chủ đầu tư dự án thành phần 1 di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.



Theo đó, dự án có khu TĐC được bố trí tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh với tổng diện tích 65,62 ha, dự kiến xây dựng 798 lô đất phục vụ khoảng 4.500 đến 5.000 người. Cụ thể, khu đất xây dựng nhà ở gồm chung cư dành cho công nhân khoảng 14.753,9 m2 nhằm phục vụ cho công nhân nhà máy điện hạt nhân; đất ở phân lô khu A khoảng 46.567,5 m2 có 300 lô đất (diện tích mỗi lô khoảng 150 m2); khu B tổng diện tích 35.997,1 m2 có 174 lô đất (diện tích mỗi lô khoảng 200 m2) và khu C tổng diện tích 101.409,1 m2 có 324 lô đất (diện tích mỗi lô khoảng 300 m2).

Khu vực triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ẢNH: T.N.

Quy hoạch khu TĐC được thiết kế theo hướng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sinh hoạt, dịch vụ và phát triển cộng đồng như hệ thống trường học từ mầm non đến liên cấp 1 và 2; trung tâm y tế và nhà văn hóa; các công trình thương mại dịch vụ và du lịch; khu tôn giáo, tín ngưỡng; công viên cây xanh, thể dục thể thao, bãi đậu xe và hạ tầng kỹ thuật…

Theo chủ đầu tư dự án, mục tiêu tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dân, TĐC, tái định canh cho người dân khu vực dự án bị ảnh hưởng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Đồng thời, tạo các điều kiện để người dân trong vùng dự án sớm ổn định chỗ ở và đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, sức lao động từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn nơi ở cũ.

Song song đó, dự án hướng tới việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được phê duyệt. Về tiến độ thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2030; tổng mức đầu tư hơn 12.391 tỉ đồng.

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân 1 và 2, Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 8.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ, tổng diện tích thu hồi là 1.279,52 ha/1.288 hộ, với tổng số 4.911 nhân khẩu. Trong đó, tổng diện tích 2 nhà máy là 998,01 ha (nhà máy 1 là 544,1ha và nhà máy 2 là 453,91 ha); tổng diện tích 2 khu TĐC nhà máy 85,65 ha; khu dân cư chỉnh trang 13,4 ha; khu nghĩa trang 22,27 ha; khu trạm bơm 0,59 ha và khu tái định canh 159,6 ha.

