Hà Nội: Người bị thu hồi đất được mua nhà xã hội không cần bốc thăm

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
13/12/2025 19:17 GMT+7

HĐND TP.Hà Nội vừa bổ sung quy định người bị thu hồi đất để triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm.

Chiều 13.12, tại kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Người Hà Nội bị thu hồi đất được mua nhà xã hội mà không cần bốc thăm - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết

ẢNH: NGUYỄN HỢP

Nghị quyết nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 27.11.2025, làm rõ thêm quyền lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với người bị thu hồi đất.

Cụ thể, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng không có nhu cầu tái định cư, được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Trường hợp này không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng, thu nhập theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, nghị quyết cũng bổ sung chính sách đối với nhóm không đủ điều kiện tái định cư.

Theo đó, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở, được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng, thu nhập.

Sau khi thông qua, HĐND TP.Hà Nội giao UBND TP.Hà Nội quy định chi tiết các tiêu chí để xem xét cho các trường hợp được mua, thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể và thực tiễn triển khai.

Nghị quyết được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng, góp phần tháo gỡ vướng mắc về chỗ ở cho người dân bị thu hồi đất, đồng thời tăng tính linh hoạt trong chính sách tái định cư và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Tin liên quan

Mua nhà xã hội: Công an 'bó tay' với xác nhận thu nhập lao động tự do

Mua nhà xã hội: Công an 'bó tay' với xác nhận thu nhập lao động tự do

Do trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có thông tin về thu nhập của người lao động tự do, lao động không có hợp đồng nên công an cấp xã gặp khó khăn, vướng mắc khi xác nhận để người dân hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội.

hà nội nhà ở xã hội thu hồi đất bốc thăm HĐND TP.Hà Nội
