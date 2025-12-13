Hà Nội sẽ làm 2 'siêu dự án' 1,78 triệu tỉ đồng, tổng quy mô hơn 20.000 ha

Sáng 13.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị, tán thành chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại phía nam Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

2 "siêu dự án" tổng quy mô hơn 20.000 ha

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: VIẾT THÀNH

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những dự án có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng và cảnh quan của thủ đô trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng, đồng thời hình thành không gian đô thị - cảnh quan hiện đại, bền vững dọc hai bên bờ sông, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho thủ đô.

Dự án được kỳ vọng tạo nên "kỳ tích sông Hồng", thúc đẩy mạnh mẽ phát triển đô thị, dịch vụ và hạ tầng vùng ven sông.

Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội.

Các hạng mục chính gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 3.300 ha và khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án được tổ chức thành nhiều dự án thành phần tại tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng, tuyến metro ngầm và khu đô thị tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Trong khi đó, khu đô thị thể thao Olympic sẽ được xây dựng thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic.

Dự án đồng thời góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía nam thành phố.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía nam Hà Nội, với tổng diện tích khoảng 9.171 ha, được chia thành 4 phân khu chức năng chính (A, B, C, D). Trong đó, các phân khu được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao và sân vận động đạt chuẩn quốc tế, hình thành trung tâm thể thao - dịch vụ quy mô lớn của thủ đô.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng hơn 925.000 tỉ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ đặt ra là hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý 2/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Như vậy, tổng quy mô sử dụng đất của 2 "siêu dự án" là hơn 20.000 ha, có tổng mức đầu tư hơn 1,78 triệu tỉ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết ẢNH: VIẾT THÀNH

Diện mạo mới cho Hà Nội

Trước đó, khi phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây là 2 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Hà Nội mà còn với vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Các dự án hướng tới mục tiêu tạo nên "kỳ tích sông Hồng", đóng góp vào tăng trưởng GRDP của thủ đô từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, 2 dự án này sẽ tạo dựng diện mạo mới cho Hà Nội theo định hướng "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo", từng bước đưa thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh và kết nối toàn cầu.

Theo kế hoạch, chiều 13.12 - sáng 14.12, HĐND TP.Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 29 để xem xét, thông qua nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, HĐND thành phố sẽ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.