Khởi công trục đại lộ sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội vào 19.12

Báo cáo tại cuộc họp cho hay, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung thủ đô. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp trưa 15.11 ẢNH: NHẬT BẮC

Đồ án quy hoạch cơ bản đã được Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn, gồm: giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.

Đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030, Hà Nội đề xuất có các cơ chế đặc biệt liên quan các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư…

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, thủ đô Hà Nội, thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200 ha. Trong đó, phân khu C có diện tích gần 4.500 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín; phân khu D có quy mô hơn 3.700 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa.

Cả 2 phân khu đều được nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất thể dục thể thao; đất ở; hỗn hợp; dịch vụ công cộng; trường học; cây xanh; hạ tầng kỹ thuật; đất di tích, tôn giáo; đất an ninh; đất quốc phòng; sản xuất nông nghiệp...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thường trực Chính phủ đồng tình về mặt chủ trương với 2 dự án. Đây là những dự án lớn, góp phần xây dựng thủ đô "sáng xanh, sạch, đẹp", hiện đại, tầm cỡ quốc tế, nên Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Thủ tướng cũng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, TP.Hà Nội xây dựng tờ trình trình Bộ Chính trị. Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nỗ lực khởi công 2 dự án này vào ngày 19.12 tới, để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.