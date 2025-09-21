Đưa đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực quan trọng nhất

Sau sáp nhập, vùng gồm 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh và Ninh Bình, đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng đạt 9,32%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (7,52%) và dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế. Đặc biệt, nhiều địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng 2 con số như Hải Phòng (11,2%), Quảng Ninh (11%), Bắc Ninh (10,5%), Ninh Bình (10,8%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ 6 Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng ẢNH: NHẬT BẮC

Vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực. Vùng là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trong 8 tháng năm 2025 đạt 5,4 tỉ USD chiếm 49,2% tổng số vốn đăng ký của cả nước. Trong đó, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI mới, tiếp theo là Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình. Đồng thời, vùng đứng đầu về thu ngân sách nhà nước, dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu với 129,3 tỉ USD; tiên phong trong giải ngân vốn đầu tư công...

Tuy nhiên, các ý kiến tại hội nghị cũng chỉ rõ, mô hình phát triển của vùng hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; chưa hình thành những chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành đủ mạnh; công tác điều phối và triển khai nhiệm vụ còn nhiều bất cập; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, liên kết vùng vẫn còn chậm…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng đề nghị, với vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, vùng đồng bằng sông Hồng cần phát huy "3 tiên phong". Thứ nhất, tiên phong, đi đầu, đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, tiên phong, đi đầu trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ ba, tiên phong trong xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin, hiệu quả của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát các điểm nghẽn thể chế liên quan tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, tài nguyên, đấu thầu đấu giá, đầu tư, liên kết vùng, phát triển hạ tầng… để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Về phát triển hạ tầng, nhất là về giao thông, viễn thông, năng lượng, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế…, Thủ tướng lưu ý phát triển từng địa phương đồng thời liên kết với nhau để khai thác hiệu quả nhất hạ tầng dùng chung. Cạnh đó, cần chủ động đẩy mạnh liên kết các địa phương trong vùng và liên kết với các vùng khác, mở rộng kết nối quốc tế, trong đó Quảng Ninh triển khai ngay Khu hợp tác kinh tế qua biên giới để kết nối với thị trường Trung Quốc rộng lớn...

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm đưa đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước.