Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu tăng trưởng cả nước

Sáng 20.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị lần thứ 6 Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vùng đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng. Sau sáp nhập, vùng gồm 6 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh và Ninh Bình, đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ 6 Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng ẢNH: NHẬT BẮC

Tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng 6 tháng đầu năm đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước.

Trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên, Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước với 11,2%, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 11,03%, Bắc Ninh và Ninh Bình lần lượt đạt 10,47% và 10,82%.

Theo Thủ tướng, đây tiếp tục là lợi thế để các địa phương hợp sức phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng với vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là 8,3 - 8,5% và 2 con số trong những năm tiếp theo, còn rất nhiều việc phải làm. Bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, vùng đồng bằng sông Hồng cũng đối mặt với những thách thức to lớn.

Người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gồm nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên, trong đó có đất đai, truyền thống văn hóa - lịch sử hào hùng, phong phú, với thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, nhiều di sản thế giới như vịnh Hạ Long, Hoàng thành Thăng Long, quần thể danh thắng Tràng An, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc…

Thủ tướng đề nghị thảo luận những việc cần làm để thúc đẩy các động lực tăng trưởng của các địa phương và của vùng, giải pháp căn cơ để giải quyết những điểm nghẽn, hạn chế, những mặt khó khăn, thách thức; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết các vấn đề liên quan ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải…

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm đưa đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước, cùng với vùng Đông Nam bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước.

Theo các báo cáo tại hội nghị, những tháng đầu năm 2025, vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực.

Trong 8 tháng năm 2025, vùng có tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất trong các vùng kinh tế, đạt trên 814.600 tỉ đồng (chiếm 46,8% tổng thu cả nước).

Kim ngạch xuất khẩu của vùng đạt 129,3 tỉ USD, chiếm khoảng 32,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tỷ lệ giải ngân của vùng đạt 53,6% kế hoạch giao, cao hơn bình quân chung của cả nước (khoảng 46,3%). Lĩnh vực dịch vụ có xu hướng phục hồi tốt, đặc biệt, ngành du lịch lữ hành là điểm sáng nổi bật với tốc độ tăng trưởng cao: Hà Nội (tăng 20,9%), Quảng Ninh (tăng 17,2%).

Trong 8 tháng năm 2025, có gần 42.800 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 33,3% cả nước, với số vốn đăng ký là 512.600 tỉ đồng, chiếm 40,8% tổng vốn cả nước.